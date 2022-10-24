好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

美式賣場好市多有不少琳瑯滿目的商品，熟食區的餐點也相當受歡迎。近期有網友分享，在好市多買到「客製化的夏威夷披薩」，他請店員將披薩中的火腿全換成鳳梨，吸引一萬名網友按讚。兩周後，有網友正要買披薩時，卻發現已經不提供客製化了，令他不禁難過，引起網友熱烈討論。

2022-10-24 10:27