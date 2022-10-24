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好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

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好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現好市多(Costco)標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。 圖擷自Facebook
有網友發現好市多(Costco)標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。 圖擷自Facebook

美式賣場好市多Costco）在台灣擁有大批忠實客戶，優惠商品一經推出往往吸引民眾前往搶購，日前網上盛傳其商品標價上若出現「7、＊」等符號，很有可能是隱藏版的優惠商品，好市多亞太區總裁張嗣漢在廣播節目中對該傳聞給出回應，承認符號背後確實暗藏玄機。

日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，好市多商品的標價牌右上角若出現「＊」字號就代表是出清品，賣完即不會再補貨，但不一定會減價，而看到價格以「7」結尾者則是有出清優惠。

對於上述推論，好市多亞太區總裁張嗣漢在廣播節目「欸！我說到哪裡了？」接受主持人王偉忠訪問時證實，若標牌價出現「＊」符號，代表該商品售完後就不會再有，但他也否定了尾數「7」是出清優惠價的說法。

金融網站「ToughNickel」也曾對好市多的標價進行分析，他們發現在美國同樣適用標價牌上有星號「＊」即是出清品的慣例，「#」、「^」則分別代表要留校察看、買氣仍有待觀察的意涵。另外，美國好市多若以「 0.97¢ 」結尾的商品很可能是已降價的項目。

好市多 Costco 折價

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