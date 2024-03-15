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把超商當自己家！超狂阿伯「用熱狗機烤香腸」 網全看傻：恥度無極限

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享一名阿伯用超商熱狗機烤香腸，離譜行為讓眾人全看傻。圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
網友分享一名阿伯用超商熱狗機烤香腸，離譜行為讓眾人全看傻。圖／翻攝自「爆廢公社公開版

台灣便利商店林立，除了販賣的商品五花八門，提供給顧客的服務也十分多元。不過近日一名網友分享，竟然有位阿伯直接把超商當自己家，用超商的熱狗機台加熱自己在外買的香腸，態度還十分理直氣壯，讓店員很傻眼。

原PO在Facebook社團「爆廢公社公開版」轉貼兩張照片，照片中一名阿伯將自己帶來的兩根香腸，放進超商的熱狗機台中加熱，並站在熱狗機前直勾勾盯著香腸，檢查是否已經烤熟。阿伯把超商當自己家的誇張行徑，讓原PO直呼「便利商店多了新功能」。

而拍下這兩張照片的店員也十分傻眼，更在照片中附上圖說表示「第一次看到客人直接把自己的香腸，放進我們的熱狗機裡面加熱，他過一段時間還會來看他香腸烤好了沒」。

貼文引發網友熱議，紛紛表示「滿滿的食安疑慮」、「真的什麼人都有」、「狂」、「阿北懂吃」、「太好笑了」、「恥度無極限」、「真是『便利』商店」、「他不尷尬，尷尬的就是別人」、「他可能想起來以前小7這台機器也有賣烤香腸過」、「順便烤大腸，旁邊放蒜頭順便做生意」。

也有人分享類似案例，「我還看過幫鄰居蒸肉粽的」、「以前有個阿婆級的客人，還跟我說她要用關東煮機來煮桂冠湯圓，一直問我可不可以」。不過，有網友指出，這位阿伯的作法是不可以的，「客人不可以把自己的東西上架，也不能把自己的食物放到食品的加熱器上或裡面，因為這樣會有食安疑慮」。

便利商店 超商 食安 香腸

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