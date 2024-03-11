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好市多1服務取消2年多 他怨「美國都隨便拿」：台灣較低等？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣好市多熟食部的醬料、配料自助區，自2021年取消無限量供應。示意圖／聯合報系資料照片
台灣好市多熟食部的醬料、配料自助區，自2021年取消無限量供應。示意圖／聯合報系資料照片

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名網友抱怨，美國好市多熟食部的自助區，有提供無限量的碎洋蔥及醬料，反觀台灣自2021年取消此服務，至今仍未恢復，質疑難道是因為台灣比較低等嗎？貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO昨（10）日在PTT發文表示，在美國好市多買熱狗，醬料可以自助，然後配料隨便取，有碎洋蔥、酸黃瓜醬、番茄醬及黃芥末醬等可以帶走，原本台灣也有這項無限供應的服務，但自2021年取消後，不知為何至今仍未恢復，「台灣好市多什麼時候要減少這種『惡質歧視』的行為？烤雞的胡椒粉也被收起來了，我們台灣比較低等嗎？講了兩年了，再不修正我要準備不去了！」

對此，網友紛紛表示，「誰叫台灣一堆沒水準的人」、「剛補好洋蔥，馬上來個大媽一整袋裝走」、「太貪心的結果」、「台灣刁民太多」、「生意一樣好，為什麼要恢復」、「反正還是有會員」。

另外，也有知情人透露，好市多自2021年2月取消醬料區自助無限量供應，並非怕他人拿，當初是為了新冠肺炎防疫考量，才會改為單包裝，結帳時由賣場人員隨餐提供。

PTT 好市多 新冠肺炎

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