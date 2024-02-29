外國遊客最愛哪款台灣零食？ 網激推2餅乾：各口味都好吃

不少外國人來台觀光，都會買許多伴手禮，帶回家和親朋好友分享。就有女網友在「我愛全聯-好物老實説」表示，最近學校來了一批交換學生，因此她想為大家準備台灣特色零食，好奇詢問「大家有什麼推薦的呢？」

原PO透露，近期學校來了一些交換學生，而大家的國籍也不盡相同，有馬來西亞、越南、日本和印尼等國家，所以她想讓轉學生們品嘗看看台灣才有的特色零食。她指出，目前自己準備了蜜豆奶、小泡芙、蚵仔煎洋芋片、巧克力酥片和新貴派，好奇詢問「大家有什麼推薦的呢？」

貼文一出，吸引許多網友紛紛留言，「小饅頭」、「孔雀餅乾、統一脆麵」、「真魷味、蝦味先、滿天星、寶咖咖」、「鐵蛋很不錯」；還有民眾推薦各式飲品，「沖泡奶茶我最愛的就是三點一刻誒！」、「黑松沙士」、「八寶粥！台灣在地點心」、「麥香紅茶奶茶或是阿薩姆奶茶」。

其中最多人推薦「可樂果、乖乖」，「可樂果應該大家都能接受」、「各種口味的可樂果都不錯吃」、「外國人通常都愛奶油椰子口味乖乖，必中」、「奶油椰子乖乖，聽說日本人蠻喜歡的」。

另外，還有不少網友分享身旁外國友人的喜好，「日本人朋友很喜歡科學麵、可樂果」、「我有個日本朋友很喜歡全聯賣的那個古坑咖啡，還有中祥的蘇打餅乾」、「東南亞國家的喜歡椰子水，金蘋果系列的養樂多、金椰子、可樂果」。