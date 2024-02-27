好市多「這款飲品」超夯！ 會員一箱一箱搬：每年開賣都搶爆

春天是梅子的季節，許多人已經開始買梅酒囤貨。好市多近期上架一款日本梅酒，一名女子發現很多人都是一箱一箱地搬。貼文一出，許多網友也直呼，這款梅酒每年都搶爆，真的很難買。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，昨（26）日她在台中門市看到十分受歡迎的「日本桃姬梅酒」，直呼自己等了四年才巧遇，「終於讓我看到了，馬上手刀買起來」。她補充，周圍的顧客都一箱一箱的搬，貨架上只剩兩層。

社團版主昨日也發文分享，「日本桃姬梅酒」銷量很好，目前特價一瓶599元，「最近好市多其實補貨補得很勤，但大家也都很識貨」，上架沒多久就被搶光光。許多網友也表示，這款梅酒真的很難買，常常去到現場才發現撲空，「好難買」、「沒特價中壢的都被搶光光」、「上次去逛發現人手1瓶，甚至人手1箱，立馬跟風搬了3瓶，後面再去看發現都空了」。

不少人在留言區回報全台各地最新銷售情報，「在新竹目擊新上架」、「上週五內湖有，禮拜六去汐止看沒有」、「前天去新莊還有看到」、「北投有」、「南崁還有，剛剛才拿兩罐回家」、「昨天在新竹店也買了6支」、「高雄中華店我晚上看到還很多」、「台南店早上大約十點半有，數量不多」。

許多網友紛紛大讚，這款梅酒很好喝，「適合夏天喝濃度不高類似酒精性飲料，加冰塊套氣泡水或無糖綠都不錯」。不過也有人覺得太甜，「非常甜，大概跟養樂多甜度差不多，但是口感不錯，不過套無糖綠茶最讚」、「直接喝一定甜的，加冰塊跟氣泡水好喝剛剛好」。

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