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好市多1零食被推爆！她大讚「巨好吃」 老饕狂掃10包：吃到停不下來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日分享，好市多販賣的一款零食很好吃，吸引不少老饕關注。記者李福忠／攝影
一名網友近日分享，好市多販賣的一款零食很好吃，吸引不少老饕關注。記者李福忠／攝影

知名美式賣場好市多販售的商品種類豐富，受到不少台灣人喜愛。日前，一名女網友在Costco好市多 商品經驗老實說」分享1款零食並大讚「巨好吃」，吸引不少老饕關注。

原PO表示，好市多的「A&R 牛奶巧克力迷你甜筒餅乾」非常美味，味道就像甜筒冰淇淋最底部巧克力結合餅乾的感覺，雖然一包售價偏高，仍發文大讚「巨好吃」。

文章一曝光，大批老饕紛紛稱讚該商品，「我已經買了10包吃了6包了」、「很好吃，做這產品的人是天才吧！缺點就是價錢高了一點」、「真的很不錯，已回購三次」、「很好吃，甜筒的部分很脆，會停不下來，不嗜甜的不適合，中間的巧克力是牛奶巧克力，缺點有點貴」；還有內行分享隱藏吃法，「直接吃超好吃，微波10秒更驚人，就像是冰淇淋甜筒的最後一點點，根本是天才發明」。

據好市多官網顯示，該產品一包要價399元，大小適中好入口，濃郁巧克力搭配酥脆餅乾，非常適合當作小點心，另外此零食含麩質穀物、大豆及牛奶製品，食物過敏者請留意。

好市多販賣的「A&R 牛奶巧克力迷你甜筒餅乾」受到許多人喜愛。圖／擷自好市多官網
好市多販賣的「A&R 牛奶巧克力迷你甜筒餅乾」受到許多人喜愛。圖／擷自好市多官網

Costco 好市多 巧克力 餅乾

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