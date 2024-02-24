她買1款好市多特價鮮食 口感「驚為天人」！一票會員讚翻：認真好吃

美式賣場好市多因商品眾多，加上經濟實惠的價格，深受台灣人喜愛。近日，一名網友分享好市多近期特價的鮮食「川味香辣拌雞」，她趁特價買來嚐鮮，沒想到一吃驚為天人，直言「真的超級好吃的！尤其是那個麻麻的辣椒醬太好吃了，跪求食譜！」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己逛好市多賣場時，發現近期一款鮮食「川味香辣拌雞」在特價，從圖中可以發現一公斤便宜90元，她趁特價買來嚐鮮，沒想到竟超級好吃，更點名裡面麻麻的辣椒醬最對味，甚至跪求這辣椒醬的食譜。

一名網友分享好市多近期特價的鮮食「川味香辣拌雞」，沒想到一吃後覺得驚為天人，非常好吃！圖/取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」

貼文一出後，不少好市多會員都大讚這款鮮食好吃，紛紛表示「認真覺得好吃，但因為本身是牛胃，所以多加了2包蒟蒻麵」、「我也超愛這味」、「這款醬跟蒟蒻麵都很好吃」、「好吃，但有蠶豆，有蠶豆症的人要注意」。

不過，有部分網友認為「醬比料出色」，讓部分內行網友分享辣椒醬的簡易做法，紛紛表示「最簡便現成做法...老乾媽+芝麻醬+花椒油+黑醋（最好是鎮江醋）+香菜+花生碎」、「妳可以在辣油中放點雞高湯（一點點，辣油還是要比較多約7成）+一點芝麻醬（不是日本那種淋在菜上很香那種芝麻醬，是類似芝麻拌麵那種芝麻醬），再加點醋就完成了」、「重點是油辣椒，要買到好的辣椒粉和花椒粉才能炸出香噴噴的辣椒油」。