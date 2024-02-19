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家長快看！她連3年買好市多蛋糕慶生 「特殊吃法」獲網讚：CP值超高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友推薦，自己每年都會在孩子生日時，買一款好市多的10吋鮮奶油水果蛋糕和小朋友一起裝飾，忍不住大讚「CP值超高」。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
一名女網友推薦，自己每年都會在孩子生日時，買一款好市多的10吋鮮奶油水果蛋糕和小朋友一起裝飾，忍不住大讚「CP值超高」。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

知名美式賣場好市多Costco）販賣各式各樣的商品，深受台灣人喜愛。日前，一名母親在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己每年都會在孩子生日時，買一款10吋鮮奶油水果蛋糕和小朋友一起裝飾，忍不住大讚「CP值超高」。

原PO表示，自己在好市多買的蛋糕廣受家人好評，為了孩子的生日，她已連續3年購入該商品。將蛋糕買回家後，她會和兒子一起用水果、蠟燭、小熊軟糖等裝飾，創造出最獨一無二的生日蛋糕，忍不住大讚「謝謝好市多有這樣CP值超高的蛋糕」。

照片一出，立刻獲得許多網友的好評，「這款真的不錯吃...我們也是自己動手加工的」、「推薦～蝦皮可以買造型馬林糖放上去」、「全家一起完成很有參與感！」、「自己的蛋糕自己做～這是很棒的親子互動誒」、「太棒了，這個主意好讚，我們家小孩吃蛋糕，水果才是主角，蛋糕都是大人在吃，這樣水果可以加好加滿了」。

據了解一個10吋鮮奶油水果蛋糕售價為399元，另外好市多賣場規定，會員若要購買該商品，須於24小時前訂購，消費者可依自己的需求，在蛋糕上寫字，生日快樂或Happy Birthday等祝賀詞，也可加上彩虹、皇冠、玫瑰等鮮奶油裝飾。不過該款蛋糕的內餡不能調整，皆為戚風蛋糕配水蜜桃切塊及卡士達奶油內餡。

家長和小朋友一起動手自製生日蛋糕。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」
家長和小朋友一起動手自製生日蛋糕。圖／擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco 好市多 親子

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