快訊

南韓貨船駛往中國途中沉沒！船身左傾超過25度 船上11人獲救

下跪道歉也沒用！網紅晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開工日誰還賠？全網點名「他們最慘」 苦主現身：你大漲我大賠

人手一袋！好市多1款小麵包賣相普通 他嚐鮮後意外覺得好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多深受台灣人喜愛，賣場示意圖。聯合報系資料照片／記者李福忠攝影
好市多深受台灣人喜愛，賣場示意圖。聯合報系資料照片／記者李福忠攝影

美式大賣場好市多擁有眾多種類的商品，實惠價格也總是吸引不少消費者選購，有一名網友日前到好市多採買時，看到一款賣相非常簡單的麵包，原本覺得價格有點貴而不感興趣，但看到不少民眾人手一袋，也讓他拿了一包嚐鮮，卻意外地覺得很好吃。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，照片中的麵包看起來相當簡單普通，原PO說日前他到好市多看到這款「瑪斯卡邦乳酪小麵包」，賣相不太吸睛，而且一包有24個要價219元，他覺得有點貴所以沒有下手拿。

雖然價格和賣相不吸引他，但是看到不少人人手一包，也讓原PO在好奇心驅使之下拿了一包回家嚐鮮，沒想到意外地讓他覺得好吃，「沒有包餡，但好吃欸」。

不少吃過的人也極力推薦，「這個超好吃的」、「我也覺得好吃」、「好吃~可以當作戰鬥糧食」、「好吃，今天剛好有試吃入手了」、「這個比原本的餐包好吃多了」、「這款新款的小麵包比之前一百出頭的好吃非常多，一家人兩天完食一包」、「抗漲最實惠的好東西，好吃欸…默默的就吃光了」、「試吃濕潤濕潤的，不會像餐包乾乾的～於是就買了一袋了…前面的試吃買2袋」。

還有老饕分享其他吃法，「烤烤，酥酥的很好吃喔」、「氣炸後更好吃」、「加熱後好吃」、「這個還可以買盒沙拉，夾進去好吃又好看」、「切片烤一下，搭配手作果醬，非常好吃」、「拿去電鍋蒸意外好吃」、「烤完後裡面超軟，味道像羅宋麵包」。

原PO在好市多買了一袋賣相普通的小麵包，沒想到意外地覺得美味。 圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」Lisa Lin
原PO在好市多買了一袋賣相普通的小麵包，沒想到意外地覺得美味。 圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」Lisa Lin

好市多

延伸閱讀

爽逛日本好市多！他回台驚「盤到買不下手」 網見1物標價悔恨：便宜死

他買好市多烤雞 切開驚喊「好多血在流」！老饕曝關鍵：可安心食用

好市多必買7大類好物推薦 這款農曆年限定商品內行必入手

好市多又出現神品！他買「日本西點禮盒」追劇回神後半盒吃光

相關新聞

人手一袋！好市多1款小麵包賣相普通 他嚐鮮後意外覺得好吃

美式大賣場好市多擁有眾多種類的商品，實惠價格也總是吸引不少消費者選購，有一名網友日前到好市多採買時，看到一款賣相非常簡單的麵包，原本覺得價格有點貴而不感興趣，但看到不少民眾人手一袋，也讓他拿了一包嚐鮮，卻意外地覺得很好吃。

他買好市多烤雞 切開驚喊「好多血在流」！老饕曝關鍵：可安心食用

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，受到許多台灣人喜愛。對此，一名網友近期到好市多購買烤雞，沒想到回家切開發現根本沒熟，直言「好多血在流」，後來回烤一次才敢食用。貼文一出後，不少老饕紛紛打臉，指出雞肉紅紅的部分是「血紅蛋白」，並不是沒熟，可以安心享用。

【一劍浣春秋】不只啦啦隊！女優私接工作的下場是？

最近咱們的棒球界不太安寧啊。 據報導，職棒樂天桃猿隊的前副領隊和經紀人安排啦啦隊私接工作把酬勞收進自己口袋，四位啦啦隊員不但名字曝光還成了被告，不久前都在自己的社群表示問心無愧。我不是棒球專家，

好市多上架新甜點！老饕大讚「焦糖香鹹甜口味」：值得回購

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，加上時常推出新品，受到許多台灣人喜愛。近日，一名網友逛好市多時。發現賣場上架了新甜點「8吋焦糖餅乾乳酪蛋糕」，蛋糕體濕潤加上鹹甜口感，讓她相當驚艷。貼文一出後，引發廣大網友熱議。

超市自有品牌好用嗎？內行人揭關鍵原因：品質不輸大品牌

台灣超市、賣場眾多，為了提供更經濟實惠的價格吸引消費者，不少業者開始推出自有品牌，來壓低售價。對此，有一名網友分享，近期發現超市、賣場自有品牌的商品，份量更多卻更便宜，決定開始改變消費策略。貼文一出後，引發眾多網友熱議。

專坑自己人？好市多烏魚子「台灣比美國貴」 內行人點破4原因：不能單看價格

烏魚子有富足的象徵，是許多人購買送禮年貨的好選擇之一。不過一名網友發現，在美國好市多販售烏魚子禮盒售價49.99美元，大約相當於1500多元新台幣。對此，有網友氣憤直呼「台灣專坑自己人」，但也有內行人認為關稅、烏魚子的品質和做工都會影響，不能單看價格決定好壞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。