人手一袋！好市多1款小麵包賣相普通 他嚐鮮後意外覺得好吃

美式大賣場好市多擁有眾多種類的商品，實惠價格也總是吸引不少消費者選購，有一名網友日前到好市多採買時，看到一款賣相非常簡單的麵包，原本覺得價格有點貴而不感興趣，但看到不少民眾人手一袋，也讓他拿了一包嚐鮮，卻意外地覺得很好吃。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張照片，照片中的麵包看起來相當簡單普通，原PO說日前他到好市多看到這款「瑪斯卡邦乳酪小麵包」，賣相不太吸睛，而且一包有24個要價219元，他覺得有點貴所以沒有下手拿。

雖然價格和賣相不吸引他，但是看到不少人人手一包，也讓原PO在好奇心驅使之下拿了一包回家嚐鮮，沒想到意外地讓他覺得好吃，「沒有包餡，但好吃欸」。

不少吃過的人也極力推薦，「這個超好吃的」、「我也覺得好吃」、「好吃~可以當作戰鬥糧食」、「好吃，今天剛好有試吃入手了」、「這個比原本的餐包好吃多了」、「這款新款的小麵包比之前一百出頭的好吃非常多，一家人兩天完食一包」、「抗漲最實惠的好東西，好吃欸…默默的就吃光了」、「試吃濕潤濕潤的，不會像餐包乾乾的～於是就買了一袋了…前面的試吃買2袋」。

還有老饕分享其他吃法，「烤烤，酥酥的很好吃喔」、「氣炸後更好吃」、「加熱後好吃」、「這個還可以買盒沙拉，夾進去好吃又好看」、「切片烤一下，搭配手作果醬，非常好吃」、「拿去電鍋蒸意外好吃」、「烤完後裡面超軟，味道像羅宋麵包」。