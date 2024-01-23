阿薩姆奶茶、生活泡沫綠茶不是冠軍！盤點四大超商人氣鋁箔包飲品TOP10

剩10元也能買到喝飲料的快樂！

「叮咚——」突然覺得口渴，走進7-11、全家、OK或萊爾富想要買飲料，卻發現自己身上僅剩幾枚銅板，這時冰箱架上陳列的「鋁箔包飲料」宛若省錢救星，不論是紅茶、綠茶、奶茶，還是運動飲料、提神咖啡通通都有，只要幾枚硬幣價格，就能滿足自己喝飲料的慾望！

你知道當今最熱門的超商鋁箔包飲料是什麼嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看廣受網友熱烈討論的10款便利商店人氣鋁箔包飲料有哪些！

image source:《DailyView網路溫度計》

No.10 生活泡沫綠茶

喜歡喝綠茶的人大概對「生活泡沫綠茶」不會陌生！生活泡沫綠茶標榜使用100%天然綠茶茶葉為基底，堅持古法沖泡過程，高溫下萃取濃純茶湯，消費者不只能喝到淡淡的茉莉花香，清香口感也入喉不散，全球暢銷更是達到62億包的好成績。

有網友在PTT以「什麼人還在喝生活泡沫綠茶」為題發文，引來眾多鄉民紛紛留言，「我小時候很愛耶」、「國小國中時喜歡，現在還是喜歡，雖然真的是有點甜XD」、「喝的是回憶」、「偶爾喝一次覺得還蠻懷念的XD」。

No.9 立頓原味奶茶

早上想要來杯咖啡提神醒腦，貝納頌咖啡也是許多上班族的好選擇！貝納頌推出一款「原味經典風味」鋁箔包咖啡，主打嚴選上等咖啡豆與50％以上含乳量，咖啡香與奶味極致平衡調和，成為人氣暢銷商品。



有消費者日前曾分享貝納頌咖啡原味經典風味飲用心得，「鋁箔包裝的貝納頌，喝後，覺得還蠻潤喉，不過有點死甜，喝的感覺有甜味、乳味、咖啡味，不會酸苦」、「之前喝鋁箔包不知道是心理作用還是怎樣～～就是覺得比較好喝」、「鋁箔包喝起來真的不太一樣」。

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No.8 貝納頌咖啡

鋁箔包奶茶系列中，許多消費者愛不釋手的品牌也出現「立頓原味奶茶」！立頓原味奶茶將立頓紅茶甘醇融合牛奶滑順口感，茶醇奶香，獨特的味蕾更是令人忍不住一口接著一口、一罐接著一罐喝！

有網友在網路上發問，鋁箔包飲料佔了好幾世代人的童年，「歷史可以說是淵遠流長，價格親民又好攜帶，某些飲料甚至一定要裝在鋁箔包，裝玻璃瓶或是塑膠瓶感覺就會少一味」，原PO也好奇誰是鋁箔包王者，對此不少人投給立頓奶茶，「立頓比較好喝」、「立頓和雀巢奶茶比較好喝」。

No.7 麥香綠茶

「麥My Dear Friends／青春的成績單／有你們一起向前才有一百分」，你也被這首麥香畢業歌洗腦了嗎？麥香長年以來是許多學生喜愛的國民飲料品牌，其中麥香綠茶選用甜香特色焙香綠茶葉，萃取出醇厚茶汁，最後搭配焙炒大麥，讓每個人都能喝到獨特大麥風味綠茶。

麥香綠茶擁有300ml及375ml兩款包裝，曾有消費者在Dcard上好奇詢問「為什麼只有麥綠沒出瓶裝的？」原PO表示「本人最喜歡的就是麥香綠茶了，都喝不到大瓶的」，有網友產生共鳴，「我也愛麥香綠」、「我覺得綠茶比較好喝欸」、「有可能是綠色是賣最差的，麥香綠不難喝，可是喜歡喝紅茶、奶茶的人更多」。

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No.6 阿薩姆奶茶

「找到對的，就值得幸福」是屬於阿薩姆愛情咒語，阿薩姆源自梵語阿娑母（Asom），代表著無與倫比的意涵，包裝使用郵票、男女象徵書信連繫情感年代，建立甜蜜、幸福品牌形象。阿薩姆奶茶使用印度阿薩姆邦（Asssam）小鎮盛產阿薩姆純正紅茶葉製作，不僅喝起來香味獨特、口感芳香，沖入濃郁香醇牛奶，更是能感受專屬於阿薩姆小鎮獨有的幸福滋味，找回自己最快樂的時刻。

除了便利商店常見的阿薩姆奶茶，還有網友在軍營、鄉下雜貨店解鎖更多口味，「烏龍茶口味，營站有賣」、「喝過芋頭還有泰奶」、「青蘋果軍中很多，腰果真的沒看過」、「楓糖第一次看到，想買來喝喝看」。

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No.5 波蜜果菜汁

想要快速攝取蔬果營養，許多消費者都會選擇到超商購買果菜汁，波蜜為此就設計了鋁箔包系列，將多種蔬果組合而成「波蜜果菜汁」，幫助飲用者補充平時攝取不足的蔬果營養。



雖然果菜汁味道接受程度因人而異，但仍有不少消費者認為波蜜果菜汁是好喝的便利商店鋁箔包飲料，「我平常喝無糖綠，若想喝含糖的第一選擇就是波蜜」，還有網友特別拍攝影片介紹，「上面有提到綜合蔬果汁30％，50年前的東西到現在都沒變」。

image source: 翻攝波蜜官網

No.4 雀巢茶品檸檬茶

提到超商鋁箔包飲料，眾人也常常聯想到雀巢茶品檸檬茶！雀巢茶品檸檬茶以最經典檸檬茶口感，嚴選優質紅茶、天然檸檬汁，除了有清新檸檬香氣、濃韻紅茶茶香，喝起來也有酸酸甜甜的口感，通體舒暢也是令人愛不釋手的重要原因。

雀巢檸檬茶也讓消費者願意買單，「檸檬茶的經典，小時候的最愛」、「小時候雀巢檸檬茶這款飲料好像很紅，而且除了最經典的檸檬茶之外，雪梨茶跟勁涼系列也都相當好喝」。

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No.3 咖啡廣場

喜歡喝不加牛奶的咖啡的你，來到超商臨時想喝小份量咖啡，推薦可以試試「咖啡廣場」鋁箔包飲品！咖啡廣場自1986年正式上架販售，嚴選焦糖熬製而成順口口感，喝起來甜而不澀，CP值高也成為年輕人喜愛購買的品牌之一。

咖啡廣場在網路上具高討論度，網友表示「沒錢時會喝的咖啡」、「就跟麥香一樣，很甜但好喝，國高中沒什麼零用錢的時候很愛喝」、「以前國中時代想裝大人的時候，都會買這個來喝」。

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No.2 麥香紅茶

你知道麥香紅茶是怎麼誕生的嗎？麥香紅茶源自於1983年時，時任統一企業郭經理受到台中友人請益，古時候的人喜歡在家中煮紅茶飲用，若是在紅茶加入焙炒大麥，還能增香去澀、退火功效，其友人建議可以結合統一技術、鋁箔包裝販售，衛生安全又能方便取得，郭經理採用後，便成為暢銷多年的超商鋁箔包飲料。

網友對於麥香紅茶更是給予高度好評，「身邊一堆也都喝麥香紅茶較多」、「唯一支持紅茶，從小喝到大」、「我覺得紅茶喝起來很香，雖然綠茶一樣香，但是紅茶就是有股莫名的麥味」、「不管紅、綠、奶，選10元的才是正解」。

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No.1 麥香奶茶

「熟悉的麥香最對味！」近一年網路聲量霸榜的超商鋁箔包飲料就是「麥香奶茶」，麥香奶茶使用醇厚紅茶為基底，結合大麥香氣與乳粉調配，呈現出具有獨特麥香及焦糖風味的麥香奶茶，300ml價格10元、375ml價格15元維持多年，也成為學生族群、小資族想喝飲料時的不二選擇。

曾有PTT鄉民發文詢問大家「買麥香的都拿什麼口味啊？」，眾人也紛紛說出自己的派別，其中不少人擁護麥香奶茶，「最愛奶茶」、「奶茶＞綠茶＞紅茶」、「明明奶茶才是正統」、「奶茶只喝十元派」、「奶茶應該是成本最貴所以同價格都選奶茶」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月19日至2024年01月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『超商鋁箔包飲料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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