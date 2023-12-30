台灣也有了！好市多開賣真人版瑪利歐賽車 比加拿大便宜近4千元

知名遊戲廠商任天堂旗下的「瑪利歐賽車」遊戲風靡全球，有網友9月底時發現加拿大好市多近日販售1:1實體版的瑪利歐賽車，台灣網友也瘋狂敲碗引進，近日有人貼出台灣好市多開賣這款真人電動車的消息，價格甚至比加拿大好市多的售價便宜近4千元台幣。

臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》管理員貼出一張瑪利歐賽車兒童電動車的照片，並表示「帥炸！SUPER MARIO兒童電動車，COSTCO新商品，小朋友真的可以上去開，還有排檔桿3檔可調，還原度100%，數量不多快點衝！」文章還補充這款是經典卡丁車造型，座椅間距可調整，最大承重約37公斤，最高時速8公里，共有三個段速+倒車檔，充電需要6~8小時，可以玩30分鐘，適用年齡3~8歲，售價1萬769元。

先前加拿大好市多的瑪利歐賽車推出時，售價美金449.99元（約台幣1萬4,642元），台灣的價格便宜了3,873元，近四千元的價差讓不少網友直呼「這個酷東西」、「好帥欸想搬」、「是不是該叫阿嬤買生日禮物了XD」、「限重38公斤？那我兒子只能遠觀了！小二生體重已遠遠超過限重」、「要彌補童年了嗎」、「不是爸爸不買給你，是因為爸爸沒辦法與你共享這份快樂」。

也有網友幽默詢問「請問194公分可以坐嗎」、「我家小孩比較重，請問65公斤可以玩嗎」、「185公分的小朋友不知道可不可以坐」，其他人則笑回「小孩是不是你本人？」