敲碗台灣開賣！ 好市多1:1實體版「瑪利歐賽車」引會員暴動了 還原完美甩尾不是夢

瑪利歐賽車甩尾不是夢！ 知名遊戲廠商任天堂旗下的「瑪利歐賽車」遊戲風靡全球，有網友發現加拿大好市多近日竟開始販售「瑪利歐賽車」1:1實體版，完美還原遊戲場景賽車款，連大人都能坐在上享受真實甩尾感覺，台灣網友也接力敲碗，喊出連署希望台灣好市多跟進開賣！

圖／翻攝小紅書

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加拿大的好市多近日開賣實體版「瑪利歐賽車卡丁車」，整台卡丁車體積為34.29cm × 111.76cm × 62.23cm，無論是輪胎、方向盤或是車身，都完美1：1完美還原了遊戲中的模樣，一上市就讓瑪利歐迷為之瘋狂，因為成人可以坐進車子裡，而且這輛卡丁車還能夠真的駕駛、用來甩尾飄移！

圖／翻攝小紅書

圖／翻攝加拿大好市多

台灣網友近日在社團分享加拿大好市多開賣訊息，售價美金449.99元（約台幣14,642元），立刻引來大批瑪利歐迷討論留言「好想要」、「好帥哦」、「已經有看到蠻多老外的影片耶，真的可以甩尾。」更有人喊出「連署台灣Costco開賣」，一同期待台灣好市多也能聽見大家的心聲！

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