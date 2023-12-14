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他看「超商1物」超堅固想買回家 網一看價格傻眼：沒用個20年回不了本

聯合新聞網／ 綜合報導
超商示意圖。 圖／聯合報系資料照片
超商示意圖。 圖／聯合報系資料照片

現代人忙碌為求方便及快速會選擇去超商買微波食品，而店員也會大量使用微波爐幫忙加熱。一名網友表示，他看到店員用力甩微波爐的門，也沒壞掉感覺很堅固，很想買一台回家，於是想問問大家，「7-11的微波爐哪裡買？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他家附近的超商微波爐吞吐量很大，「更別說那種自助式的」，再加上看店員常常都超用力甩門，感覺還是超堅固，他認為買一台回家用個20年應該不是問題，於是想問問網友們，超商的微波爐要在哪裡買，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「一台3、4萬」、「三萬多沒用個二十年還真的回不了本」、「好市多有賣」、「超方便，加熱工具，當然三餐+消夜用微波爐，是加熱水分子用，不是微波食品專用，要加熱我第一個一定用這」、「商用微波爐」、「以7-11那種加熱速度要拉220V喔」，而好市多賣場買的18公升商用微波爐售價是32599元。

圖／Costco網路商店
圖／Costco網路商店

有網友則認為，「微波爐買大的幹嘛，烤箱買大的還差不多」、「家裡10幾口餐餐吃微波食品再買」、「想五點搶友善時光，七點八點微波吃？」、「2000塊的就用超過10年了」、「買普通的就夠用了吧」、「開餐廳才需要吧」。

不過，有網友好奇，「但上面都固定1234，所以不能調溫跟時間？」，有人則解答，「按鍵時間火力都可以自己設定，不用擔心」、「上面按鍵是自己設定的吧，7-11都是先設好，你買回來也不能直接像7-11那樣按」、「廠商有預設數值，你也可以直接從機器上改」、「這台很猛，220V大瓦，按鍵也可以改預設值」。

微波爐 7-11 超商 好市多

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