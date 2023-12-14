好市多「超萌巧克力」吃著還嘎嘣脆 網驚：比骨灰罈紅茶更療癒

好市多是不少人休閒採買的好去處，隨著聖誕節將近，也有不少應景新品登場，近日一款巧克力就引發會員熱烈討論，不過口感倒不是眾人的焦點，是因為包裝實在太可愛了，網友還笑稱，療癒感已經超越「骨灰罈紅茶」的罐子。

好市多會員在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享這款巧克力，外觀可以看到圍著紅色圍巾的狐狸，乍看之下以為是真正的公仔擺飾，材質則是由薄鐵製成，除了狐狸外，還有白熊、企鵝造型可以選擇，讓原PO不禁直呼：「第一次為了巧克力盒子買巧克力！」

狐狸、白熊、企鵝三款造型融化網友。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

網友也紛紛表示，「這巧克力的每一種收藏鐵盒都值得收藏，我們家也買了一組」、「真希望有喵喵瓶」、「好看，而且巧克力也好吃」、「這個可愛的東西需要我」、「帶走一隻企鵝的，好可愛」。也有人詢問價格，其他留言回覆299元，內部就是圓圓的巧克力球，包覆炒米粒，「吃著嘎嘣脆！」

另外，也有網友認為這款巧克力療癒感甚至超越有著「百變紅茶」稱號的好市多NEW ENGLISH英國早餐茶，繼經典Tiffany藍、藍紫、深紅等包裝後，前陣子再推出一款粉嫩櫻花系包裝，也讓網友驚豔不已。