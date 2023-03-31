美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去
好市多「骨灰罈紅茶」又有新款了！有著「百變紅茶」稱號的好市多NEW ENGLISH英國早餐茶，繼經典Tiffany藍、藍紫、深紅等包裝後，再推出一款粉嫩櫻花系包裝，讓網友驚豔不已，笑說「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」。
臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》管理員分享新貨上架，有著「百變紅茶」稱號的英國早餐茶換新裝，這次是淡雅粉嫩的櫻花版，讓人感受到春天的清新浪漫氣息。產品內容沒變，選用斯里蘭卡錫蘭紅茶，每罐含240包茶包，售價為599元。
貼數曝光，網友驚呼「漂亮～」、「櫻花系很美～」、「好漂亮，那個花看起來是立體的？」、「優雅中不失莊嚴」、「這個罐我可以了」、「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」。
好市多這款英國品牌紅茶，因造型太像骨灰罈而爆紅，每每推出新裝都會引發話題，之前曾推出經典Tiffany藍、喜氣的深紅色、莊嚴的藍紫色，還有聯名的彼得兔版，這次再換穿「粉嫩春裝」，網友笑說簡直是「靈界快時尚」。
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