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美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

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美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多一款英國品牌紅茶推出新包裝，再度引起話題。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》
好市多一款英國品牌紅茶推出新包裝，再度引起話題。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》

好市多「骨灰罈紅茶」又有新款了！有著「百變紅茶」稱號的好市多NEW ENGLISH英國早餐茶，繼經典Tiffany藍、藍紫、深紅等包裝後，再推出一款粉嫩櫻花系包裝，讓網友驚豔不已，笑說「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」。

臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》管理員分享新貨上架，有著「百變紅茶」稱號的英國早餐茶換新裝，這次是淡雅粉嫩的櫻花版，讓人感受到春天的清新浪漫氣息。產品內容沒變，選用斯里蘭卡錫蘭紅茶，每罐含240包茶包，售價為599元。

貼數曝光，網友驚呼「漂亮～」、「櫻花系很美～」、「好漂亮，那個花看起來是立體的？」、「優雅中不失莊嚴」、「這個罐我可以了」、「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」。

好市多這款英國品牌紅茶，因造型太像骨灰罈而爆紅，每每推出新裝都會引發話題，之前曾推出經典Tiffany藍、喜氣的深紅色、莊嚴的藍紫色，還有聯名的彼得兔版，這次再換穿「粉嫩春裝」，網友笑說簡直是「靈界快時尚」。

台灣好市多歷年販售過深紫（藍）的罐身，Tiffany藍則屬於經典款。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw
台灣好市多歷年販售過深紫（藍）的罐身，Tiffany藍則屬於經典款。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

好市多紅色款早餐茶茶包。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw
好市多紅色款早餐茶茶包。圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

彼得兔聯名款。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
彼得兔聯名款。圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多知名「骨灰罈紅茶」New English早餐茶換新包裝了，三罐一組。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多知名「骨灰罈紅茶」New English早餐茶換新包裝了，三罐一組。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

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