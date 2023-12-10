全聯「罕見點心」CP值超高！她後悔沒掃貨 網友敲碗：天天逛都沒看到

全聯是不少人採買的好去處，一名女網友近日在熟食區發現一款點心，不僅美味還很便宜，讓她大讚「整體很優秀」。不過因為該產品相當罕見，也讓底下網友不禁直呼：「哪裡有賣？」、「好想買！」

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》貼出照片，直呼第一次在熟食區買到這款「紫米桂圓甜米糕」，以重量計價，100公克15元，原PO買了2盒分別為35元及37元。她進一步描述，聽說這款甜點產量稀少又搶手，口感部分微甜，紫米Q彈不軟爛，桂圓香氣十足，些許枸杞和蓮子很加分，「當正餐或點心都可以，價錢又超值，整體根本很優秀」，後悔當時沒把架上4盒全掃光。。

女網友表示，這款「紫米桂圓甜米糕」當正餐或點心都適合。圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

貼文曝光後，網友紛紛表示，「竟然才35元，太幸褔了」、「這個我喜歡」、「這很好吃（阿嬤小時候會買）」、「哇！好便宜，我愛吃紫米」、「價格好OK，希望可巧遇」。

也有很多人表示這款點心相當罕見，「我們這邊都沒有耶，期待這邊快出現」、「印象以前三重還五股那帶有買到過 ，但很久很久了」、「這種熟食一般鄉下的全聯都沒有」、「別人的全聯，都不會讓人失望」、「我幾乎天天去全聯（台北市），竟然從來沒看過」。原PO也透露，她是在台北士林德行店買的，自己家附近也沒有賣，敲碗全聯多上架一些貨。