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好個隱藏版薯包！好市多買洋芋片打開只有「2片」 網群笑：吃了個寂寞
美式賣場好市多（Costco）商品眾多且以「俗擱大碗」著稱，是消費者喜愛的大型量販店。日前有一名網友發文表示，打開一包知名品的洋芋片發現「裡面只有兩片耶」，引發網友熱議，驚呼「物美價廉的空氣」。
有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他在好市多買了一箱洋芋片MINIS經典原味，共有30包，照包裝上寫的一包應有19公克，但當他打開第一包時驚見「裡面只有兩片耶，笑死我了」，這是怎麼回事？
原PO表示，他不信邪再打開第二包看看，這次也只有5片，直開到第三包才終於正常了。網友開玩笑說道「這包賺翻了」、「超過2片都賺到」、「增量超過100%賺爛了」。
照片曝光後，立刻掀起會員們暴動，紛紛留言「只有二片，價格不變」、「跟開盲盒一樣刺激」、「吃了個寂寞」、「哈哈哈，立刻剪開家裡的，還好不只兩片」、「以後去好市多買東西除了帶秤子之外，還要加帶一台X光機」，而且「還要機場行李X光那種等級才行喔！醫療用的怕穿不透鋁箔袋」。
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