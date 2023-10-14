快訊

分享2故事指侯友宜黑鍋背很大 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上

傳台積電放棄龍科3期設廠 竹科管理局這樣說

英特爾進入台積電雷達區 張忠謀：只是陰影還不是威脅

在家也能自製南韓超夯甜點 他曝「材料超好準備」：一支成本才3元

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣悶熱，許多人喜歡來支冰棒消暑。示意圖／ingimage
天氣悶熱，許多人喜歡來支冰棒消暑。示意圖／ingimage

在家也能做出國外超夯甜品！近來天氣變化大，不少人喜歡趁機吃冰解悶，一名網友也在家動手玩創意，自製南韓知名的「米漿冰」，不僅材料好準備，去一趟超市就能買齊，且做出來的成品既美味，成本也超級低，讓他忍不住熱情邀約，「大家也能試試台式米漿冰喔」！

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，之前南韓的「米漿冰」相當流行，當時他也買了很多來吃，近日他突發奇想，打算來做個「台灣的米漿冰棒」，便跑到超市買了罐家庭號的糙米漿，在家開始DIY

原PO表示，糙米漿買回來後就可以將它倒入冰棒的模具中，約冷凍6到8小時就完成了。成品不僅賣相佳，連成本也頗低，原PO估算一罐糙米漿大概可製成20根冰棒，算下來一支只要約3元左右。但他也叮嚀，該款自製「米漿冰」是台灣風味，與南韓的冰棒味道大不相同。

貼文曝光後掀起討論，網友們紛紛喊話想嘗試，「看起來很讚欸，我也要來試試」、「一根才3元，太划算了，平常買一支冰至少3X元起跳」、「感覺很好吃」，也有人認為美味的最大關鍵在於模具，「重點是要有你那樣漂亮的冰棒模具，成品才會感覺好吃」、「想知道用那種模具，好漂亮」，部分民眾也發表看法，「甜的我不行，怎麼沒廠商出無糖米漿呢」、「可是超甜的，害我都要買一罐無糖豆漿回來加」。

網友買材料回家自製「米漿冰」，不僅美味且成本頗低。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
網友買材料回家自製「米漿冰」，不僅美味且成本頗低。圖／取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

冰棒 DIY 甜點

延伸閱讀

外送員遇阿嬤硬塞一大箱特別「小費」！ 他感動到邊哭邊送餐

婆媽剋星有解！切大蒜後滿手臭味好惱人 他驚揭「一把菜刀」有妙用

超狂對比！櫻花妹砸百萬整形竟藏心酸原因 媽「一句話」成人生陰影

被當小偷！日本吃Buffet「做1事」遭員工怒吼 台客留負評被網狂酸

相關新聞

在家也能自製南韓超夯甜點 他曝「材料超好準備」：一支成本才3元

在家也能做出國外超夯甜品！近來天氣變化大，不少人喜歡趁機吃冰解悶，一名網友也在家動手玩創意，自製南韓知名的「米漿冰」，不僅材料好準備，去一趟超市就能買齊，且做出來的成品既美味，成本也超級低，讓他忍不住熱情邀約...

美廉社為何能屹立不搖？她曝「關鍵優勢」：其他超市無法取代

台灣超商密集度高，住宅區附近也會有許多超市、賣場。儘管如此，連鎖店美廉社仍屹立不搖，在全台開了800多間，近日有網紅分享了美廉社的「優點」，直言是其他超市無法取代的。

台中好市多加油享「每公升優惠4元」福利 羡煞其他縣市

女子貼出一張在台中好市多加油站的照片，照片上標示油價的告示牌明確寫著「本日汽油每公升優惠4元」，引來台北網友哀號，許願北部的好市多也能附設具有這樣優惠的加油站。

手刀快搶！好市多銅板價「神級甜點」 知名烘焙師也掛保證：內餡有水準

美式賣場好市多，商品總類琳瑯滿目，每次推出新商品，總是屢屢掀起話題。近日，有會員就在社群上分享一款甜點，令他直呼「內餡非常有水準」，但沒想到該名網友竟是甜點師呂昇達，曾出過不少烘焙書籍，也曾開班授課。文章曝光，引起網友們暴動，紛紛表示「老師推薦，非買不可」。

好市多買到「發霉長菌絲」奇異果！網建議「一招」：品管自己把關

近期好市多生鮮食品頻頻出問題，讓不少顧客氣憤又無奈。一位民眾分享自己買到「發霉奇異果」，上面還有白色菌絲，讓她對好市多的品質控管直搖頭，也讓不少網友一致認為「挑水果要自己先把關」。

超商「絕版美食」回歸！老粉超感動：以為再也吃不到 內容物差異曝光

超商有不少復古美食令不少人相當懷念。一名網友最近去7-11買晚餐，她非常懷念以前曾出過的「焗烤奶油蝦仁義大利麵」，沒想到她這幾天又去7-11時居然看到重新上架了，令她欣喜若狂不禁直呼，「真的是小時候的回憶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。