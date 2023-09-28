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好市多買水果禮盒竟「腐爛發黑」 內行人曝1服務：可完美避免

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨在好市多買到爛掉的水梨禮盒。示意圖／ingimage
一名網友抱怨在好市多買到爛掉的水梨禮盒。示意圖／ingimage

美式賣場好市多常販售各種排隊美食，因應中秋節到來，賣場販售了水果禮盒，而有位女網友表示，她買了一盒水梨後，回家發現「裡面發黑、爛掉」，有內行人則回應建議買疏果禮盒，「應該要結帳後當場拆開看，免得多跑一趟」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，她在好市多買了一盒水梨禮盒，原本不想像奧客一樣到處翻來翻去，把水果弄爛，所以就當場看了一盒韓國水梨禮盒後，就直接結帳，沒有檢查裡面狀況，沒想到回家打開一看，裡面竟然是「明顯發黑的水梨」，讓她氣得直呼「如果送禮送出去了，簡直太失禮」。

對此，有許多網友回應「現在在好市多買水果，都要結帳後拆開來看」、「結帳完一定要檢查一下再離開，不然很危險，尤其住離好市多比較遠的朋友，更是要注意」、「高雄大順店的好市多有員工在旁邊，會一顆一顆幫忙檢查，我是拿員工檢查過的，才去結帳的」、「我建議你請現場人員幫忙挑，我都是這樣，店員很樂意幫我們打開來挑選，下次可以讓他們檢查」、「我在台南店買兩盒，旁邊員工也有一顆一顆幫我檢查放好再讓我帶走」。

好市多

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