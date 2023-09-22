快訊

老闆炸雞排突暈倒！下秒一頭栽進滾燙油鍋亡 昔日善事曝光引惋惜

進口蛋爭議折損官員「一屍三命」 畜牧司長張經緯將調職

好市多「知名月餅」搶先特價 過來人勸先別買：最低曾下殺2折

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋節將近，民眾開始透過各管道購買月餅。示意圖，圖片來源/ingimage
中秋節將近，民眾開始透過各管道購買月餅。示意圖，圖片來源/ingimage

中秋節即將到來，民眾紛紛透過各種管道購買月餅，不過卻有網友發現，中秋節都還沒過，好市多販售的一款知名月餅卻開始特價了，對此，有經驗的網友在留言區建議先不要買，「還沒到低點，各位hold住」。

好市多販售的美心月餅有兩款，其中「流心奶黃月餅組8入2盒裝」，原價2249元折扣後1999元，另一款「精選限量月餅6種口味2盒裝」，原價2499元折扣後2149元，相當於分別打了近88折及86折，而特價活動則持續至中秋節9月29日當天。

好市多販售的兩款美心月餅「流心奶黃月餅組」(左)、「精選限量月餅」(右)正在進行特價活動。圖片來源/臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多販售的兩款美心月餅「流心奶黃月餅組」(左)、「精選限量月餅」(右)正在進行特價活動。圖片來源/臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發布美心月餅的特價照，並表示「美心滯銷特價又開始了」，對此，許多有經驗的網友紛紛冷靜回應，「還沒到低點，各位hold住」、「中秋節過後再買」、「去年節後降至7百多」、「中秋節過後就剩幾百元，先不要買太貴了」、「還沒半價，最低好像會來到799」、「我記得最便宜好像看過400多」、「我忍到下週四！」

另外，也有網友認為台灣的月餅相較下好吃很多，「台灣糕餅好吃的很多，選擇多得是，還沒他家的貴」、「美心太甜了 真心希望好市多改賣其他家好吃的蛋黃酥、綠豆椪、魯肉餅」、「台灣蛋黃酥、月餅很多間完勝100倍」、「沒有很愛，台灣幾個牌子都好吃許多，也不需要花到這個價位」、「其實它真的沒有台灣的好吃」、「台灣自己的月餅好吃」、「還是台灣傳統的比較好吃又物美價廉」。

中秋節 月餅 好市多 Costco

延伸閱讀

好市多iPhone降價了！「1型號」直接折1800「優惠機型」一次看

超商關東煮不再熱銷？ 網歸納1主因：很久沒買了

全台第一蛋黃酥是它！他讚「餅皮酥、蛋黃大顆」根本完美

消暑有感！她曬配方在家製「1手搖聖品」 女兒讚：跟外面賣的一樣

相關新聞

好市多「知名月餅」搶先特價 過來人勸先別買：最低曾下殺2折

中秋節即將到來，民眾紛紛透過各種管道購買月餅，不過卻有網友發現，中秋節都還沒過，好市多販售的一款知名月餅卻開始特價了，對此，有經驗的網友在留言區建議先不要買，「還沒到低點，各位hold住」。

消暑有感！她曬配方在家製「1手搖聖品」 女兒讚：跟外面賣的一樣

夏日酷熱難耐，許多人都喜歡來杯冰涼的飲料消暑解渴，人手一杯手搖飲也成為路上的常態。一名網友在臉書社團分享，在家就能自製「1款手搖聖品」，不僅材料在賣場、超商就能買齊，且做出來味道跟外面賣的相當神似。食譜曝光後立刻掀起討論...

全台第一蛋黃酥是它！他讚「餅皮酥、蛋黃大顆」根本完美

中秋佳節將至，不少人開始購買蛋黃酥禮盒準備送禮過節。PTT網友討論「第一名的蛋黃酥」，除了名店陳耀訓、不二坊、犁記外，有網友認為第一名是「台中聯翔餅店」，直呼餅皮酥、蛋黃大顆，價格也比較佛心。

超商關東煮不再熱銷？ 網歸納1主因：很久沒買了

超商販售許多商品，包含熟食、零食、手搖飲、冰淇淋等無所不包，不過有些商品可能會退流行，日前一名網友發現「超商關東煮越來越少人買」，引發網友討論，有人歸納原因「漲價後太貴了」。

好市多新品20入不到500元 網陷回憶殺：學生時代炫耀用的

好市多每每有新品上架總能引起討論度，然而近日新開賣的三菱0.38超細鋼珠筆，一整盒20枝、售價499元，也勾起不少人在學時期的回憶。

配咖啡正好！他在全聯挖到「1點心」成下午茶絕配 饕客讚：水平極高

連鎖超市全聯福利中心因店面林立、商品種類眾多，而成為許多民眾採買的好去處，不少人也喜歡到賣場內「挖寶」，找尋好吃、好用的商品。日前，一名網友在全聯買到「1點心」堪稱是下午茶絕配，無論是喝茶或咖啡都超搭，不僅價格便宜還相當有水準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦