好市多「知名月餅」搶先特價 過來人勸先別買：最低曾下殺2折

中秋節即將到來，民眾紛紛透過各種管道購買月餅，不過卻有網友發現，中秋節都還沒過，好市多販售的一款知名月餅卻開始特價了，對此，有經驗的網友在留言區建議先不要買，「還沒到低點，各位hold住」。

好市多販售的美心月餅有兩款，其中「流心奶黃月餅組8入2盒裝」，原價2249元折扣後1999元，另一款「精選限量月餅6種口味2盒裝」，原價2499元折扣後2149元，相當於分別打了近88折及86折，而特價活動則持續至中秋節9月29日當天。

好市多販售的兩款美心月餅「流心奶黃月餅組」(左)、「精選限量月餅」(右)正在進行特價活動。圖片來源/臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發布美心月餅的特價照，並表示「美心滯銷特價又開始了」，對此，許多有經驗的網友紛紛冷靜回應，「還沒到低點，各位hold住」、「中秋節過後再買」、「去年節後降至7百多」、「中秋節過後就剩幾百元，先不要買太貴了」、「還沒半價，最低好像會來到799」、「我記得最便宜好像看過400多」、「我忍到下週四！」

另外，也有網友認為台灣的月餅相較下好吃很多，「台灣糕餅好吃的很多，選擇多得是，還沒他家的貴」、「美心太甜了 真心希望好市多改賣其他家好吃的蛋黃酥、綠豆椪、魯肉餅」、「台灣蛋黃酥、月餅很多間完勝100倍」、「沒有很愛，台灣幾個牌子都好吃許多，也不需要花到這個價位」、「其實它真的沒有台灣的好吃」、「台灣自己的月餅好吃」、「還是台灣傳統的比較好吃又物美價廉」。