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超商為啥猛出義大利麵？ 業者曝「超狂數據」：平均2秒賣1份
超商的微波食品相當多元，其中義大利麵的口味更是不斷推陳出新。有網友表示，這幾天看到7-ELEVEN又推出新款，好奇為何本來口味就很多種了，業者卻還要繼續出義大利麵？對此，也引起留言熱議。
原PO昨（29）日在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》貼出照片，可以看到7-ELEVEN新推出「卡波納拉」、「熱那亞羅勒」兩款義大利麵，他挑選了後者有蝦子的口味，並分享青醬口味剛好、不會太鹹，一下就吃完了。「只是有點好奇，本來超商的義大利麵不是就有很多種了，怎麼新的產品還要再繼續出義大利麵？難道我們台灣人就這麼愛吃義大利麵？讓小七可以拚命出？」
網友也紛紛表示，「你不知道超商食物賣最好的就是義大利麵跟御飯糰嗎？當然要一直出新口味啊」、「之前有看到報導，小七的義大利麵一年可以賣2,000萬盤了，真的是很誇張」、「或許是利潤好」、「現在便利商店的義大利麵價格都可以直逼外頭店裡現炒的了，好恐怖」。也有網友針對新款商品評論，「青醬跟奶油都好吃」、「還不錯，會再回購」、「蛤蠣看起來滿多的，但蝦子XD」。
事實上，經濟部去年統計，即食餐食年產值突破290億，已連續十年創下新高。而統一超先前也透露，義大利麵是近五年麵食結構中，成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2,000萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就賣出1份。
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