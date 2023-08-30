超商為啥猛出義大利麵？ 業者曝「超狂數據」：平均2秒賣1份

超商的微波食品相當多元，其中義大利麵的口味更是不斷推陳出新。有網友表示，這幾天看到7-ELEVEN又推出新款，好奇為何本來口味就很多種了，業者卻還要繼續出義大利麵？對此，也引起留言熱議。

2023-08-30 13:55