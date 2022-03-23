7-ELEVEN全新西式鮮食品牌「Ohlala」推15款異國風味

瞄準西式洋食需求，7-ELEVEN推出全新品牌「Ohlala」驚豔味蕾饗宴，首波商品推出15道美味義大利麵與焗飯料理，以「口味豐富齊全」、「麵體口感多元」、「嚴選道地食材」等3大賣點，端出媲美異國餐廳西式菜單，架構離家最近、選擇豐富、新鮮美味的西式料理廚房。

西式料理持續受消費者青睞，7-ELEVEN為強化西式洋食經營，即日起推出全新品牌「Ohlala」，首波以12款義大利麵及3款焗飯亮相。「Ohlala」代表讚嘆美味、令人驚豔的事物，商品包裝以明亮色系傳遞熱情的品牌精神，並將各種口味以顏色視覺化，易於識別之外更帶來年輕活潑氛圍。

7-ELEVEN異國料理每年以雙位數穩定成長，陸續推出差異化義式風味料理、小份量冷凍品「御料小館」杯裝系列、「天素地蔬」植物肉義大利麵等多種選擇，其中義大利麵和焗飯最受年輕族群歡迎，義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食類成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2千萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買。

自1997年起7-ELEVEN到日本超商取經，率先推出首款番茄醬口味義大利麵，開創超商義大利麵商機，隨著消費者口味變化，2018年以「轉角的義大利美味」訴求就近能享用星級美味料理。今年全新品牌「Ohlala」美味登場，首波將義大利麵、燉飯兩大品類從包裝到口味全面革新，並首創業界引進日本流行的「生」義大利麵，從麵糰揉製到煮麵、清炒，製程上一條龍生產，主打口感猶如現做、麵條相較乾燥麵保水度高，微波後也能鎖住水分、Q彈不軟爛。推薦「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」以日本特製配方製作出黑色麵條佐以清炒提味，口齒留香之餘唇齒卻不會沾染墨黑，售價89元。

根據7-ELEVEN觀察，消費者對義大利麵需求日趨分眾，為滿足口味各異的饕客味蕾，研發團隊使用杜蘭小麥開發「乾燥義大利麵」、「筆管麵」、「生義大利麵」等多款麵體搭配青醬、紅醬、白醬、清炒等4大口味，當中以白醬最受喜愛，特別是女性；其次是紅醬，以男性客層為主，搭配份量十足的烤雞、燻腸，是上班族、學生族群首選；熱量相對較低的清炒風味也是許多粉領族、健身族的心頭好。