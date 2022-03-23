快訊

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

陳松勇千萬遺產圓滿分配 印尼看護Yuli獲400萬元今離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN全新西式鮮食品牌「Ohlala」推15款異國風味

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
看好西式洋食需求，7-ELEVEN推出全新品牌「Ohlala」，首波將義大利麵與燉飯兩大品類從包裝到口味全面革新，並首創業界引進日本流行的「生」義大利麵。圖／7-ELEVEN提供
看好西式洋食需求，7-ELEVEN推出全新品牌「Ohlala」，首波將義大利麵與燉飯兩大品類從包裝到口味全面革新，並首創業界引進日本流行的「生」義大利麵。圖／7-ELEVEN提供

瞄準西式洋食需求，7-ELEVEN推出全新品牌「Ohlala」驚豔味蕾饗宴，首波商品推出15道美味義大利麵與焗飯料理，以「口味豐富齊全」、「麵體口感多元」、「嚴選道地食材」等3大賣點，端出媲美異國餐廳西式菜單，架構離家最近、選擇豐富、新鮮美味的西式料理廚房。

西式料理持續受消費者青睞，7-ELEVEN為強化西式洋食經營，即日起推出全新品牌「Ohlala」，首波以12款義大利麵及3款焗飯亮相。「Ohlala」代表讚嘆美味、令人驚豔的事物，商品包裝以明亮色系傳遞熱情的品牌精神，並將各種口味以顏色視覺化，易於識別之外更帶來年輕活潑氛圍。

7-ELEVEN異國料理每年以雙位數穩定成長，陸續推出差異化義式風味料理、小份量冷凍品「御料小館」杯裝系列、「天素地蔬」植物肉義大利麵等多種選擇，其中義大利麵和焗飯最受年輕族群歡迎，義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食類成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2千萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買。

自1997年起7-ELEVEN到日本超商取經，率先推出首款番茄醬口味義大利麵，開創超商義大利麵商機，隨著消費者口味變化，2018年以「轉角的義大利美味」訴求就近能享用星級美味料理。今年全新品牌「Ohlala」美味登場，首波將義大利麵、燉飯兩大品類從包裝到口味全面革新，並首創業界引進日本流行的「生」義大利麵，從麵糰揉製到煮麵、清炒，製程上一條龍生產，主打口感猶如現做、麵條相較乾燥麵保水度高，微波後也能鎖住水分、Q彈不軟爛。推薦「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」以日本特製配方製作出黑色麵條佐以清炒提味，口齒留香之餘唇齒卻不會沾染墨黑，售價89元。

根據7-ELEVEN觀察，消費者對義大利麵需求日趨分眾，為滿足口味各異的饕客味蕾，研發團隊使用杜蘭小麥開發「乾燥義大利麵」、「筆管麵」、「生義大利麵」等多款麵體搭配青醬、紅醬、白醬、清炒等4大口味，當中以白醬最受喜愛，特別是女性；其次是紅醬，以男性客層為主，搭配份量十足的烤雞、燻腸，是上班族、學生族群首選；熱量相對較低的清炒風味也是許多粉領族、健身族的心頭好。

7-ELEVEN「Ohlala」新品「明太子義大利麵」選用168小時低溫熟成助宗鱈明太子等食材入菜，使用柚香風味和辣味明太子佐以醬油炙燒明太子製成奶油風味醬汁，柚香清爽、微辣口感帶動食慾，售價89元。另一款「義式蕃茄肉醬義大利麵」標竿專門店肉醬製程，以西班牙紅酒熬煮出道地波隆那風味肉醬，進行48小時低溫熟成，融合牛肉與醬汁香氣，搭配雙色起司提升拔絲感、香濃不膩口，售價79元。即日起新品上市可享OPEN POINT會員限量嘗鮮優惠。

7-ELEVEN推出全新西式鮮食品牌「Ohlala」，商品包裝以明亮色系傳遞熱情的品牌精神，並將各種口味以顏色視覺化，更易於識別。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全新西式鮮食品牌「Ohlala」，商品包裝以明亮色系傳遞熱情的品牌精神，並將各種口味以顏色視覺化，更易於識別。圖／7-ELEVEN提供
義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2千萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買。圖／7-ELEVEN提供
義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2千萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全新西式鮮食品牌「Ohlala」，代表讚嘆美味、令人驚豔的事物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全新西式鮮食品牌「Ohlala」，代表讚嘆美味、令人驚豔的事物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，首波商品推出15道美味義大利麵與焗飯料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，首波商品推出15道美味義大利麵與焗飯料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，並推薦「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」、「明太子義大利麵」、「義式蕃茄肉醬義大利麵」等3款新品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，並推薦「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」、「明太子義大利麵」、「義式蕃茄肉醬義大利麵」等3款新品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「Ohlala」新品「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」以日本特製配方製作出黑色麵條佐以清炒提味，口齒留香之餘唇齒卻不會沾染墨黑，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Ohlala」新品「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」以日本特製配方製作出黑色麵條佐以清炒提味，口齒留香之餘唇齒卻不會沾染墨黑，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2千萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買。圖／7-ELEVEN提供
義大利麵近5年來已是7-ELEVEN麵食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2千萬份、換算下來可疊出8,200多座101大樓之高，平均每2秒就有1人到7-ELEVEN購買。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，開發「乾燥義大利麵」、「筆管麵」、「生義大利麵」等多款麵體搭配青醬、紅醬、白醬、清炒等4大口味。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，開發「乾燥義大利麵」、「筆管麵」、「生義大利麵」等多款麵體搭配青醬、紅醬、白醬、清炒等4大口味。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「Ohlala」新品「義式蕃茄肉醬義大利麵」標竿專門店肉醬製程，以西班牙紅酒熬煮出道地波隆那風味肉醬，進行48小時低溫熟成，融合牛肉與醬汁香氣，搭配雙色起司提升拔絲感，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Ohlala」新品「義式蕃茄肉醬義大利麵」標竿專門店肉醬製程，以西班牙紅酒熬煮出道地波隆那風味肉醬，進行48小時低溫熟成，融合牛肉與醬汁香氣，搭配雙色起司提升拔絲感，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Ohlala」新品「明太子義大利麵」選用168小時低溫熟成助宗鱈明太子等食材入菜，使用柚香風味和辣味明太子佐以醬油炙燒明太子製成奶油風味醬汁，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Ohlala」新品「明太子義大利麵」選用168小時低溫熟成助宗鱈明太子等食材入菜，使用柚香風味和辣味明太子佐以醬油炙燒明太子製成奶油風味醬汁，售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，首波商品推出15道美味義大利麵與焗飯料理。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN瞄準西式洋食需求，推出全新品牌「Ohlala」，首波商品推出15道美味義大利麵與焗飯料理。圖／7-ELEVEN提供

義大利 品牌 日本

延伸閱讀

單日快閃！FRIDAYS「沙朗牛排買一送一」愚人節優惠真心不騙，連假還有1元兒童餐

2公分超厚奶酥！台南2間排隊人氣「厚吐司」超夯，布朗尼酥皮口味必吃

食譜／脆炒四季豆 口味不比乾扁四季豆遜色

歐洲恐慌性囤貨潮再起 從義大利麵到碘錠全掃光

相關新聞

日本草莓農藥超標頻出包 陳吉仲：可以吃國產的

今年至今日本草莓已經有22批農藥殘留不合格，衛福部食藥署日前表示，已要求日方於5月6日前發文說明原因並改善，否則不排除暫...

清明連假去哪玩？KKday推春遊野餐好食光企劃

適逢迎來4月清明兒童節連假檔期，深度旅遊電商平台KKday今(23)日推出「春遊野餐好時光企劃」，號召全台人氣樂園、室內...

愛買量販推五倍券晚鳥優惠 限時3天不限支付別滿千送千

你的五倍券用完了嗎？政府發放的「振興五倍券」進入使用期限倒數，愛買量販加碼推出全民「滿千送千」活動催買氣，3月25日起限...

海科館海洋生存之道特展 揭秘變性、變態、擬態及共生

國立海洋科技博物館「海洋嘉年華II-生存之道」特展今天開幕，這項特展從海底世界走進陸上的陸地昆蟲遊樂園，民眾可一探生物變...

海瑞溫斯頓近全新Marvelous Creations珠寶 下周抵台

大自然的奇蹟俯拾皆是，也讓人意識到大千世界的無窮驚奇可能。海瑞溫斯頓（Harry Winston）將在四月推出全新高級珠...

與加拿大劇場鬼才勒帕吉連線 4月16日來國家歌劇院

台中國家歌劇院2022年歌劇院台灣國際藝術節（NTT-TIFA），加映2檔國際劇場作品：加拿大《在月球的彼端》及法國《大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。