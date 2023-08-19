超商咖啡新喝法！她曝「隱藏菜單」消暑又解饞 老饕也讚：好聰明

許多上班族習慣每天來杯咖啡，藉此提振精神、增加專注力，不少愛好者還會加牛奶或豆漿增添風味。日前，一名網友分享超商咖啡的「隱藏喝法」，在這炎炎夏日來上一杯，不僅消暑還能提神。製作方法曝光後，立刻掀起網路討論，許多人紛紛直呼「這真是好方法耶！」

一名網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，自己有時候只想喝一點咖啡，但外面一買就是一大杯，很難只是小酌風味。原PO便自製「隱藏喝法」，從超商買回美式咖啡後，將它們倒入冰塊盒再凍起來，想要喝的時候只要拿幾顆出來放入杯中，再倒入適量的牛奶，就大功告成了。

原PO也在文中提到，因為冰塊是用咖啡做成的，可以避免被稀釋的狀況，更大讚「我自己覺得很不錯」，炎炎夏日來上一杯，不僅清涼又消暑還能解饞。

「隱藏喝法」曝光後立刻掀起討論，許多人大讚，「這真是好方法耶！謝謝」、「好聰明」、「我也要來試試看」。部分網友擔心咖啡味道會變淡，建議可再自行加料，「我也會哦！但我是美式咖啡＋咖啡冰磚，這樣咖啡就不會變淡了，還冰冰的很好喝！」、「美式對我來說咖啡味道還是太淡了，我都用濃縮咖啡」、「可以改用整份義式濃縮做冰磚，就不會融化之後水水的」。

也有人透露個人經驗，若將咖啡拿去冷凍可能有些隱憂，建議可以單獨準備製作的工具，「問題就在於那個製冰盒會卡咖啡味，變成可能咖啡專屬了」、「我也會，但是不喜歡冰塊盒會黑黑的，所以就不太這樣做」、「咖啡會吸冰庫的味道，最後會臭臭的」。也有饕客分享其他食譜，「我家是改做無糖紅茶冰塊，早上直接拿出來丟到牛奶裡面，要喝糖的部分就會改加蜂蜜，超享受」。