無印良品聯名Gogoro棕色機車超文青 網友大讚：好可愛

日本品牌無印良品（MUJI）一直是許多人購物的好去處，店面的商品琳瑯滿目，食、衣、住、行樣樣包辦，也一直致力於開拓新產品。一名網友分享自己每隔一段時間都會去無印良品逛逛，日前經過門市時，看到店門口停了一台Gogoro，驚呼「從來沒想過無印現在竟然連機車都賣，而且還跟台灣品牌聯名」。

原PO在Dcard閒聊版發文表示，「身為從原子筆買到眼線筆，小饅頭買到懶骨頭的資深MUJI粉，還是第一次看到MUJI推出聯名品牌，也是第一次看到這種品牌在賣機車」。搭配現場的擺設，似乎真的會被燒到，原PO也疑問的說道，「我想這次的聯名應該可以算是前無古人了吧？」

網友們看到無印良品與Gogoro的機車，都紛紛大力稱讚，「好可愛……這次聯名的顏色好可愛哦」、「這台配色很無印文青風」、「這次聯名很有趣，而且完全是我喜歡的配色！」雖然好評如潮，但有人也點出顧慮，「雖然好看，但感覺被刮到應該超明顯」。

而這次合作的機車共分為兩款，分別是Gogoro VIVA MIX ME（125cc）和Gogoro VIVA ME（50cc），費用分別是76,980元和49,980元，若在時限之前購車或符合學生資格，有機會以2萬元的超低價入手。已經購買的網友也分享喜悅，「我看到就買了小台的那台，送安全帽和6個月資費，學生再給6個月，行照剛辦下來，準備明天領車了」。

不過聯名的Gogoro電動車相比一般燃油車，也有網友點出其劣勢，「騎了那麽多年認真是很好騎沒錯，而且剛開始售價也比很多油車便宜，可是後期投資的錢真的很多，例如電池資費很高、維修保養費用很高」、「耗材費換零件，那費用真的不是開玩笑的，五年車，回廠沒有1000出不去，建議要騎Gogoro要好好保養」。