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超商素食餐點種類越來越多 店員曝熱門前3名：賣超好

聯合新聞網／ 綜合報導
統一超商的素食餐點。 圖擷自7-11官方臉書
統一超商的素食餐點。 圖擷自7-11官方臉書

台灣的超商數量非常多，在全球的密度排名僅次於南韓，而台灣人也非常依賴超商，幾乎三餐加宵夜都可以在超商解決。一名網友在Dcard透露看到超商裡的素食區商品越來越多，讓他不免好奇真的有那麼多人都吃素嗎？

原PO以「超商的素食是不是越來越多了？」為題發文，他說最近開始響應公司每周一的吃素活動，還可以賺點小獎勵，所以都去小七超商買素食便當。不過他發現有專門一區賣素食餐點的店好像越來越多，種類也變不少，例如沙拉、便當、涼麵、和各種捲，而自己最喜歡的就是松露野菇燉飯，「加熱後真的很香，三兩下就可以吃完，晚上看到又買了一盒」。

雖然超商素食商品增加不少，原PO對此也感到好奇，「現在台灣吃素的人真的有這麼多嗎？素食區這麼大，賣得這麼好喔？」貼文一出也引起眾人討論。

不少人認同吃素的人變多，「算是一種趨勢？就跟你們公司會有周一吃素活動一樣？我也是有幾個朋友都開始自主吃素了」、「小七對素食族群也很友善，標示很清楚不怕誤吃，選擇也多。重點是以前超商沒有素食的時候，一過用餐時間還真的不知道要去哪裡買」、「台灣吃素人口比例是全世界前三的國家了，大概有300多萬人，超商怎麼會放過這麼大的客群呢？」、「台灣好像本來就是素食很友善的國家，相較其他國家素食餐廳和選擇都比較多」。

還有愛好者分享最喜歡的餐點，「我不吃素，但是會買『天素地蔬』，也會去素食餐廳（像是小小樹食），因為真的很好吃，不過我自己是不喜歡點那種素食肉、素食魚之類的，因為我會覺得要吃那些就直接吃真的肉」、「唯一支持『松露野菇蛋捲』，但現在都買不到了」、「金沙豆腐義大利麵也很好吃」、「員工來推薦一下，賣最好的前三名，松露燉飯、松露捲餅、還有打拋薑黃飯，都很讚」、「說到素食，冷凍的素三杯炒飯一生推」。

但也有網友持不同看法，「我是吃素的，覺得超商素食cp值很低又不好吃，很多時候真的沒有吃的才會買」、「但每次貨架上都只剩素的，感覺其實沒賣多好」、「好吃，但是吃一份真的太膩ㄌ…前幾口很香後面吃不下」、「我以為素食人都比較追求天然、養生，應該不太會去買微波食品」、「不過很多五辛素，讓我這個不吃五辛的沒得吃」。

超商

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