好市多溫泉蛋食用前「應充分加熱」？ 拉麵師傅給了答案

半熟蛋是日本拉麵店與食堂經常出現的配菜，綿密濃稠的的蛋黃流心擄獲不少人的心。一名網友在好市多買了一袋溫泉蛋，見到包裝上標示「非供即食，應充分加熱」，好奇發文問「加熱會不會變熟蛋？」，貼文引發討論。

一位網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，在知名美式賣場好市多買了一袋溫泉蛋，看到外包裝上印有「非供即食，應充分加熱」等警語，心想溫泉蛋不能直接吃嗎？為何還要加熱，而且包裝上也沒有寫明烹飪方式，發文問大家「如果加熱會不會變熟蛋了？」

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「這是食品安全警語」、「即食的生菌數標準比較嚴格」、「這是真空包裝食品標示的規定喔！」、「免責聲明+吃出問題後果自負」、「我們都不管它直接吃」、「靠北！我都沒在看欸，都已經吃了第三包」、「蛋可能會有沙門氏菌，可能還是加熱一下」。

到底溫泉蛋食用時需要加熱嗎？會變熟蛋嗎？一位自稱「路過的拉麵師傅」給了答案，「做好的溏心蛋就算丟進滾水裡滾個一分鐘，還是能保持原本的熟度，加熱是避免說醃汁有變質的可能」、「燙一下有回溫就好」。