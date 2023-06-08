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不用加熱就能吃！全聯販售「筒仔碗粿罐頭」 老饕曝嚐鮮心得

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖超市全聯福利中心。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
連鎖超市全聯福利中心。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

全聯福利中心的販售品項豐富，除了有生鮮蔬果和生活用品，還有豐富的零食及罐頭可以選購。日前一名網友在臉書上分享全聯架上出現的愛之味「筒仔碗粿罐頭」，還有老饕親揭嚐鮮心得。

日前一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文，分享愛之味推出的新口味罐頭「筒仔碗粿」，原PO認為整體味道是好吃的，但是價格偏貴，碗粿大概佔罐子的一半，另一半是醬汁，適合出國、露營、登山時裝在行李裡。根據全聯官網，該款筒仔碗粿罐頭售價58元，適合植物五辛素消費者，而且開罐即可食用，經典重現古早味台灣美食小吃。

愛之味推出的「筒仔碗粿」罐頭。圖擷自我愛全聯-好物老實説
愛之味推出的「筒仔碗粿」罐頭。圖擷自我愛全聯-好物老實説

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種包裝一看就知道不是要在家平常吃的，適合出門踏青或是爬山時方便攜帶食用，所以嫌貴、嫌不營養、要吃新鮮的人別買」、「超讚的啊！拿來救濟或當防災食品都很可以」、「這個包裝真棒，可以滿足遊子思鄉的心」、「嘉義大雅店找不到」、「昨天在我家（林口）附近全聯還找不到」。

還有老饕分享實際嚐鮮之後的心得，「今天有買，味道就是碗粿模、碗粿樣，碗粿狂熱者或是半夜吃不到碗粿會森77（生氣氣）的人可以買著家裡備，如果老婆懷孕半夜常常吵要吃碗粿也可以買」。

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