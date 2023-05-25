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取貨去超商、採買到賣場「啥時逛美廉社？」 內行人大讚1優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖零售通路美廉社。 圖／聯合報系資料照片
連鎖零售通路美廉社。 圖／聯合報系資料照片

台灣的超商賣場密度非常高，而且不僅販售品項豐富，提供的服務也越來越多元。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「美廉社是怎樣的定位？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出1優勢。

昨（24）日一名網友在PTT上以「美廉社是怎樣的定位？」為題發文，原PO指出在一般情況下，大家收發包裹會去超商、購買日常生活用品會到全聯，假日和親朋好友開派對會去好市多採買。對此，原PO好奇詢問大家，「那美廉社是什麼時候會去？有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前可以買零售蛋，1顆、2顆的，很方便」、「海量啤酒和紅酒，還有最便宜的伏特加」、「有超便宜的水餃」、「買菜那些很方便，不用跑太遠」、「買牛奶很讚啊」、「連鎖雜貨店」。

也有內行人指出美廉社有販售即期商品，「即期品很便宜，像泡麵即期打折有的還有1、2個月以上才到期」、「有出清和特價可以買還不錯，某些東西價格比全聯好，偶爾會逛撿便宜」、「偶爾想喝飲料會去看有沒有即期的」、「買折扣即期品啊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美廉社 超商 PTT

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