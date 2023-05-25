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7-11「思樂冰回歸」單日聲量飆破萬！網陷回憶殺：童年滋味

DailyView網路溫度計／ 姜雅馨
圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計

昔日7-11推出思樂冰受到許多消費者喜愛，前（2021）年7-11還有7間門市可以享用思樂冰，不過隨著去（2022）年4月思樂冰退出市場，民眾只能透過回憶懷念記憶中的好味道。沒想到近日有網友發現思樂冰機台悄悄現身於7-11門市，對此7-11官方也做出回應了。

台北信義驚見思樂冰機台！7-11官方證實：依內部規劃推出

近日有民眾發現台北市信義區東興路上的7-11總部門市內出現思樂冰機台，上面還掛有可口可樂和芬達綠茶兩種口味，不過目前仍立著「真抱歉，服務暫停中」告示牌。

思樂冰重新回歸的消息也振奮不少消費者，據報導，7-11官方對於思樂冰重新販售消息證實，「思樂冰為7-ELEVEN既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，後續將依內部規劃推出，敬請期待」，除了思樂冰之外，7-11後續也預計在夏天同步推出霜淇淋。

示意圖／flickr
示意圖／flickr

思樂冰昔日價格多少？網陷回憶殺：可以撕貼紙看抽到多少錢

思樂冰在PTT八卦版上也造成旋風討論，鄉民也回憶起以前思樂冰的價格，「我記得分三種價位」、「印象小杯10元」、「小時候都喝重量杯肥宅水，超爽DER」、「童年回來了」、「國小放學來一杯超爽的」、「大杯喝到頭痛，超爽」，還有網友指出「以前是不是可以去櫃檯買重量杯然後撕貼紙看抽到多少錢的」、「25，但當時常有杯外貼紙能抽折價或1元」、「印象中25，每週三好像還有活動會打折」、「只記得小杯10元，小時候都買這個回家加水變大杯跟朋友一起喝」。

網友對於昔日思樂冰價錢在PTT上留言回應。 圖擷自PTT
網友對於昔日思樂冰價錢在PTT上留言回應。 圖擷自PTT

思樂冰回歸單日聲量破萬！經典、期待等熱門關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「思樂冰」聲量趨勢，可發現5月23日7-11宣佈思樂冰將重新回歸時，不論是新聞臉書、美食社團還是PTT都造成轟動，網路聲量單日就來到11,046筆；從近一週「思樂冰」的熱門關鍵字也能發現信義區、回歸、回憶、懷念、口味、價錢、重量、夏天、霜淇淋、經典、期待等，除了有民眾在7-11信義區總部門市發現思樂冰回歸，勾起許多人小時候的回憶，也有人懷念思樂冰的口味、便宜划算的價錢及重量杯包裝，7-11官方也表示夏天霜淇淋將同步推出，讓不少消費者引頸期待。

「思樂冰」近一週聲量趨勢變化
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「思樂冰」近一週熱門關鍵字
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月17日至2023年05月23日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『思樂冰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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7-11

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