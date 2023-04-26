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新竹人和南韓人都沉默了！7-11新品飯糰引熱議 網揭真實口感

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣超商龍頭7-ELEVEN推出一款「海瑞摃丸韓式炒飯」飯糰，將韓式拌飯搭配新竹摃丸的創意組合，引發網友討論。圖／擷自Dcard
台灣超商龍頭7-ELEVEN推出一款「海瑞摃丸韓式炒飯」飯糰，將韓式拌飯搭配新竹摃丸的創意組合，引發網友討論。圖／擷自Dcard

台灣便利超商很密集，光是一條道路可能就出現至少兩家，因應現代人需求，超商的服務內容越來越多元，連商品也不斷推陳出新。日前一名網友就發現台灣超商龍頭7-ELEVEN又推出新品了，這次在飯糰系列推出一個「海瑞摃丸韓式炒飯」口味，在網路上引發熱烈討論，有網友笑稱「一個飯糰讓新竹人和南韓人都沉默了」、「這真是意想不到的組合」，也有民眾分享該飯糰的真實口感。

據中央社報導，農委會農糧署表示，該飯糰選用產銷履歷認證的台稉9號和台南11號米，結合大眾常見的韓式料理石鍋拌飯，搭配上新竹必吃美食摃丸，希望讓民眾享受到不同變化的國產米料理。該飯糰為新竹老字號名店「海瑞摃丸」研發，並在統一超商上架，販售價為45元。

當商品上架後引發網路討論，有人在社群平台「小紅書」發文詢問該飯糰口感，令不少網友感到很驚奇，「這看起來也太好吃」、「這是一個意想不到的組合...」、「新竹人跟南韓人都同時沉默了」、「可以為了摃丸試試」。

也有網友吃完後給正面評價，「我覺得滿好吃的，芝麻油味很重，微微辣，有點泡菜炒飯的感覺，但真的偏油而且小貴」、「有點辣又有點鹹，如果口味重的應該會覺得還行」、「我覺得還可以啊，把它當成炒飯就還不錯吃」。

也有人持不同看法，「不難吃但是也沒有好吃的驚豔感」、「我覺得摃丸這個搭配很奇怪，換成起司還比較想買」、「身為新竹人我只想說，這到底什麼組合？摃丸可是神聖的東西，不能這樣亂搞，但又有點想買來吃吃看」。

有網友在Dcard留言區中，歪樓激推另一款鮭魚海帶芽飯糰，「鮭魚海帶芽真的超好吃的」、「還是海帶芽鮭魚比較適合當早餐，相對清淡好吃」、「鮭魚海帶芽真的很好吃，我平日早餐都吃這個，但份量真的小」。

新竹 南韓 農糧署 7-11

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