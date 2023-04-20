好市多這產品被批「太柴」！吃貨一面倒直呼超好吃 教「獨門配方」變美食

好市多近日新品連發，除了饕客最愛的牛肉捲重磅回歸，還推出了「哈味滿滿」的哈密瓜口味的鮮奶油蛋糕、辻利茶舗抹茶雪糕、草莓蜜橘千層蛋糕等新品。其中販賣一段時日的「松露菌香菇雞胸肉」主打慢煮國產雞肉，軟嫩美味、營養豐富，再度吸引吃貨們前往購買。

一名網友在Costco好市多 商品經驗老實說發文分享嚐鮮文，表示這款「松露菌香菇雞胸肉」要價359元，一包總共6片，平均一片60元，而口感卻「柴到爆」，用電鍋做的都屌打這款產品， 成本還只有一半。

不過網友一面倒，表示這款產品口感相當不錯，紛紛讚賞「滿好吃」、「會嗎？我覺的不會才柴耶！滿好吃的」、「不柴啊！我覺得滿好吃的，連女鵝也說好吃！」、「沒有加熱，直接拆封吃」、「連味覺白痴的我都不覺得柴」，讓網友們質疑原PO反串「在做逆向行銷嗎？」、「是不是對手廠商派來的？」，還力挺「下禮拜還要回購！」、「上次朋友給我一包口感超嫩欸！不柴阿！我後悔特價的時候沒買。」

網友們表示，該款「松露菌香菇雞胸肉」口感超嫩，松露也給很多，拿來做做沙拉超棒的！打開直接加在生菜沙拉裡面拌著一起吃很好吃；如果想吃重口味的人，也可以加一下辣油，挺ok的！

對於該款產品，網友們還教授如何烹調祕技，馬上變成「風味美食」。網友留言表示，「切片加乳酪絲用氣炸鍋，你會發現新大陸！」、「撒點起司然後微波加熱，很好吃，不會柴！」、「打開加在燉飯裡面煮不會柴！孩子們都說黑松露雞肉燉飯很好吃！」、「這個加一點起司放氣炸鍋，根本是天堂級美味！」