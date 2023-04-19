好市多再推必吃美食 這款蛋糕「滿滿哈味」超解暑氣

夏天來了！好市多又悄悄推出「必吃美食」幫大家消消暑氣！好市多近期推出一款哈密瓜口味的鮮奶油蛋糕，這款新品不僅採用新鮮的哈密瓜，還加上了香濃卡士達鮮奶油內餡。該款蛋糕約8吋大小，採用新鮮的哈密瓜為主要材料，除了加上香濃卡士達鮮奶油內餡，並添加了杏仁片，味道清爽、甜度適中，適合聚餐、慶生多人分享。

有網友在臉書上發嚐鮮文，該款新口味蛋糕體上塗了雪白的鮮奶油，頂面舖了水果切片，這次哈密瓜蛋糕外層底部特別多加了杏仁切片點綴；且不同於過去草莓、藍莓口味蛋糕，這次哈密瓜口味蛋糕體口感偏硬，是因為咬下哈密瓜時會有大量汁液，因此使用了口感偏硬的蛋糕體，不容易因為吸收到水份而變得「軟爛」，反而增加蛋糕的紮實感與口感。

好市多又推出「必吃美食」。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說

網友總評這款哈密瓜蛋糕口感清爽，雖然不能算是「驚艷」，但是「中規中矩、口感清爽」，吃起來非常順口，很適合夏季需求。而這款8吋的哈密瓜口味的鮮奶油蛋糕也只要價499元，CP值相當高！網友也直呼「今天中華店有試吃，奶油清爽不油膩 、哈密瓜蠻甜的，以價錢來說很ok」、「上次才買了水果千層，太好吃！現在又被哈密瓜燒到了 ～～～」。

對於該款新蛋糕的外型，因為水果切片是黃色，紛紛讓網友誤看是「芒果」，表示「第一眼真的會以為是芒果」、「看起來會以為是芒果，因為哈密瓜蛋糕的哈密瓜應該是圓球狀。」

不過也有網友反應，夏天榴槤盛產期將至，「希望好市多出個榴槤蛋糕！」