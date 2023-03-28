他辦好市多卡怨「為何給我這種的？」 內行人羨慕：財力雄厚

美式賣場好市多採會員付費制，民眾申辦會員後才能憑卡入場消費，不過有網友在臉書透露自己只是想申辦一般的好市多卡，但收到的卡片卻不是他一開始申辦的樣式，讓他PO網抱怨「為什麼給我這種的？」不過有內行人一眼就認出要辦這張卡的門檻，得要年收入200萬以上才能辦。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的照片看到，他拿到兩張卡片，一張黑色卡寫著大大的「P」字，旁邊還有「PRIORITY PASS」字樣，另一張則是富邦Costco聯名卡，上面有好市多LOGO和晶片，不過似乎都不是原PO一開始想申辦的卡片。

不過貼文卻引來不少人吐嘈，「你該不會跟我一樣按錯吧？我想按鈦商卡（中間那個），結果按到最左邊…」、「這張卡額度有七位數嗎？」、「剪掉不就解決了」、「世界卡額度不一定特別高」、「門檻有很高嗎？這也可以炫」、「再厲害也是只能帶一個人」、「這結帳可以不用排隊嗎？」、「進去買東西還不是一樣要排隊付錢」、「什麼卡還不是刷就要還，如果是那種無限刷不用還的才厲害」、「這張卡隨便就辦得到，很難嗎？」、「年費多繳一點就有了」。

但也有網友很羨慕，「財力雄厚」、「看到那個WORLD就是實力雄厚」、「這是另類的炫富嗎？」、「家財萬貫喔」、「哇！好有質感，真羨慕」；其中有內行人就說「PP卡出國滿好的，可以免費去貴賓室」、「PRIORITY PASS超好用耶，幾乎全世界的機場貴賓室都可以免費進去」、「辦這張卡門檻要年薪200萬，或是存款450萬，或是不動產股票等價值2500萬」。