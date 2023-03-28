11天漲近7萬！好市多金條再上架 網見價驚：以前才106萬

近期市場動盪，黃金作為通膨避險工具，價格持續上漲。有網友就發現，好市多近日上架的「1公斤黃金條塊」漲價了，且在短短11天內就漲了近7萬元。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員近日發文，分享Costco再次上架「PAMP 999.9 1公斤黃金條塊」的消息，並提供過往價格資訊，表示「短短11天價格上升68800，很有感啊」。

從資料中可看到，該黃金條在去年10月的價格為176萬4589元，今年1月的價格為188萬6179元。3月16日的價格增至189萬3199元，昨（27）日價格則再度上升，為196萬1999元。

文章貼出後，讓許多網友驚嘆，表示「越來越貴了」、「記得2月底才182萬現在已經196萬」、「以前剛上架時候才106萬的樣子，現在快兩百了」。有網友則打趣說道「我差的不是這金條上升的價格，而是買它的現金」、「我不差六萬，我差200萬」。也有人建議別買「最近金價跳超高……現在入手不太妙」、「現在買，會套」。另有網友好奇「黃金可以退貨嗎」，對此，也有內行人回應「現在黃金條塊購買時，會簽一份不能退貨聲明書」。