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好市多驚見販售這一神機 他佩服：只有日本能超越日本

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多（Costco）所販售的物品種類繁多，有時候還會推出罕見的商品來吸引目光，也讓不少人喜歡前往挖寶。一名網友在日本的好市多看到一款賽車遊戲機，造型猶如遊樂場裡投幣式街機的縮小版，讓他看了佩服地說「只有日本能超越日本！」，照片上傳臉書後也引起許多人討論。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，日本好市多販售一台賽車遊戲機，造型和市面上遊樂場裡的投幣式遊戲機一模一樣，只是尺寸小了一點，但同樣都有螢幕、方向盤、排檔等，價格標示日圓「稅込（含稅）74,777」，約新台幣將近1萬7千元。留言區中還有其他網友分享試玩的影片，並大讚和街機差不多，但價格卻有點貴。

照片一出引起不少討論，「以前神機，好玩」、「希望台灣也能夠引進，這組賽車街機復刻得很讚」、「好羨慕，台灣好市多並沒有很重視電玩和玩具這塊」、「買回來平常自己玩，晚上擺攤」、「算是便宜，不知道耐不耐操？」、「這也太酷了吧」、「若是在台灣一定買」、「這價錢…相見不如懷念」，還有人透露台灣也有賣，「北台中店有看到」。

不過也有人吐嘈說「雖然很懷念這個以前街機時代的賽車遊戲，但是我還是覺得買這個不如買台PS4/5，再加個賽車套件」、「玩這種不如去湯姆熊玩」、「這應該很快就玩膩了吧」、「台幣1萬6，其實只有殼市面上買不到，不然OUTRUN、螢幕和方向盤1萬塊有找吧」、「搬得回來、家裡擺得下再說吧」。

原PO貼出日本好市多販售的一款賽車遊戲機照片，引來不少網友的討論。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO貼出日本好市多販售的一款賽車遊戲機照片，引來不少網友的討論。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 日本

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