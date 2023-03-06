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好市多2款玩具降價⋯她甘願「口袋破洞」掏錢 網笑：要把孩子眼睛矇著拖走

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多2款玩具降價、下殺約7折優惠，吸引許多家長目光。圖／取自臉書社團
好市多2款玩具降價、下殺約7折優惠，吸引許多家長目光。圖／取自臉書社團

美式賣場好市多Costco）商品種類齊全，且時常祭出優惠折扣，吸引大批忠實消費者光顧。近日一位媽媽就PO文分享好康消息，3日她帶著女兒逛南崁好市多時，看到2款「以前一直下不了手」的玩具正在大降價，讓她著急地當場買單。

這位媽媽3日發文分享帶女兒去逛南崁好市多時，不小心走到玩具區，意外發現2款玩具正在打折，這兩款分別是原價1,035元的動物園多功能木頭遊戲盒及原價1,149元的小荳娃娃鋼琴旋律小校車，她表示這2款玩具是她以前都一直下不了手的商品，如今下殺約7折、分別以695元和799元出售，見到甜甜價讓她甘願買單。

好市多2款玩具降價、下殺約7折優惠，吸引許多家長目光。圖／取自臉書社團
好市多2款玩具降價、下殺約7折優惠，吸引許多家長目光。圖／取自臉書社團

她也忍不住笑虧，「繼上次的嚕嚕車也是在南崁門市看到特價買的，我的距離是新莊比較近，剛好今天去桃園iKea順便繞過去逛逛買東西，意外讓媽媽口袋破洞了」。

貼文曝光後，許多家長跟著大喊「這樣的折扣入手不會後悔啦！」、「教具、扮演類的玩具讓小孩越玩越聰明，可以幫助訓練口語，媽咪花的很值得！」、「價格降的也太便宜！」、「線上購買昨天剛收到～木頭遊戲盒質感很好， 但很重就是了」。

也有人笑回「每次去好市多經過玩具那排，都要把孩子眼睛矇著快速拖走」、「好市多現在商品要特價才下得了手，不然東西都漲到一個不要不要的」。

好市多2款玩具降價、下殺約7折，吸引許多家長目光。圖／取自臉書社團
好市多2款玩具降價、下殺約7折，吸引許多家長目光。圖／取自臉書社團

好市多 Costco

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