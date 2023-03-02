快訊

董至成認「包養酒店小姐8年」 鬆口洩離婚真相

對心臟影響重大！研究稱失眠者患心肌梗塞機率是一般人1.69倍

最新軍售！美宣布售台數百枚F-16飛彈 總價近190億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

採買方便有試吃「住好市多附近很爽」？當地人吐槽：再近還是要開車

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多產品多樣、價格有競爭力，相當受到民眾喜愛。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多產品多樣、價格有競爭力，相當受到民眾喜愛。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多Costco）來台後，成為許多家庭最愛的採購地點，每到假日人潮湧動，有民眾便好奇「住附近是不是很爽」，引來網友分享討論。

一般在尋找住處時，會優先考慮生活機能與方便性，那住在銷售物種類繁多價格優惠的好市多是否佔盡地利呢？除了買東西方便，原PO認為好市多還有試吃服務，住附近辦張會員卡「下午都去試吃」，這樣的生活是不是很爽呢？

話題引起熱議，多數網友表示，住在好市多附近除了能「斜槓當代購」外，似乎沒有其他必要性，「兩個禮拜後 你就不會想試吃了」、「中和試吃很難搶到，老人家手腳很快」、「應該常常塞車」、「超沒必要。新竹Costco附近住戶只有每天享受塞車吧，從早到晚都在塞」、「家庭人口夠多、還要肯消耗買來的食物，幾個條件下會覺得沒啥必要惹」、「跟好市多當鄰居，有好有壞，好的是就近採購，週末假日出門很麻煩，都是排隊車龍，不過感覺就像是隔壁雜貨店，有需要才買，不像其他人去一趟一車滿滿」。

實際住附近的網友也現身說法，「住附近也不會常去啊」、「我住走路五分鐘距離一年去沒3次」、「我離costco只有10分鐘距離我都懶的去了」、「公司在costco旁，都懶得進去了」、「說真的住附近也沒什麼用，還不是要開車載買的東西」、「我走路3分鐘還是開車去載啊…幹嘛虐待自己」、「離costco近不如離全聯近」。

好市多 Costco

延伸閱讀

8年沒漲價！好市多「1熟食區神物」回歸了 老會員讚：超佛心

好市多經典蛋糕「大縮水」？網轟只剩3公分 員工嘆殘酷真相

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

國人到日本好市多購物不能免稅了 櫃姐揭「這原因」優惠恐被人玩壞

相關新聞

採買方便有試吃「住好市多附近很爽」？當地人吐槽：再近還是要開車

美式賣場好市多（Costco）來台後，成為許多家庭最愛的採購地點，每到假日人潮湧動，有民眾便好奇「住附近是不是很爽」，引來網友分享討論。

他指「7-11跟Joeman推出聯名雙輸？」 網搖頭：行銷大成功

百萬YouTuber「Joeman」與7-Eleven合作，推出數款聯名品項，包括御飯糰、三明治、飲料等食物，因售價偏高引發話題。一名男網友就在網路上發文，指出「這波7-11跟Joeman聯名是不是雙輸？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友反駁「行銷大成功，下次還要」。

妹子冰霸杯裝好市多飲料！他PO文公審怒罵「丟人現眼」 下秒慘翻車遭酸：臉好腫

環保署限塑新政策自2022年7月1日上路，鼓勵自備飲料杯可享5元優惠折價，獲得許多民眾響應。一名網友在好市多看到有人拿冰霸杯裝飲料，懷疑對方沒有付錢，在各個爆系粉團發文譴責對方「占便宜」、「死不要臉」，引來冰霸杯主出示購物收據證明，並強調有經過店員同意，發文者仍持續批評，雙方吵得不可開交。

8年沒漲價！好市多「1熟食區神物」回歸了 老會員讚：超佛心

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，熟食區的品項也受到不少會員喜愛。日前一名網友在臉書上發文，表示熟食區的「韓式牛肉拌飯」又出現了，而且價格居然八年來都沒有漲價，現在一份仍然只賣299元。

Joe是要對決「草莓大福」直接輸？ 網一面倒力推：全家完勝

近日知名YouTuber「Joeman」與7-11統一超商推出聯名商品，其中「草莓大福」被網友拿來與全家進行「對決」，兩者售價僅差一元，但7-11內餡使用草莓醬，全家則放入整顆草莓，對此許多網友一面倒力推全家，不過也有人認為，僅是餡料差異，口感各有不同特色。

月底化身「乞丐超人」買超商即期品 網統整：下午開始走起

各大超商為響應不浪費食物，特定時段的即期品會有促銷活動，7-Eleven稱作「i珍食」、全家則為「友善食光」，有網友詢問「怎麼在超商度過月底？」，有人統整出「下午開始走起，四點去全聯，五點去全家，七點有星巴克，八點去小七，九點義美麵包五折」，還有人建議平常要存錢，別當月光族。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦