採買方便有試吃「住好市多附近很爽」？當地人吐槽：再近還是要開車

美式賣場好市多（Costco）來台後，成為許多家庭最愛的採購地點，每到假日人潮湧動，有民眾便好奇「住附近是不是很爽」，引來網友分享討論。

一般在尋找住處時，會優先考慮生活機能與方便性，那住在銷售物種類繁多價格優惠的好市多是否佔盡地利呢？除了買東西方便，原PO認為好市多還有試吃服務，住附近辦張會員卡「下午都去試吃」，這樣的生活是不是很爽呢？

話題引起熱議，多數網友表示，住在好市多附近除了能「斜槓當代購」外，似乎沒有其他必要性，「兩個禮拜後 你就不會想試吃了」、「中和試吃很難搶到，老人家手腳很快」、「應該常常塞車」、「超沒必要。新竹Costco附近住戶只有每天享受塞車吧，從早到晚都在塞」、「家庭人口夠多、還要肯消耗買來的食物，幾個條件下會覺得沒啥必要惹」、「跟好市多當鄰居，有好有壞，好的是就近採購，週末假日出門很麻煩，都是排隊車龍，不過感覺就像是隔壁雜貨店，有需要才買，不像其他人去一趟一車滿滿」。

實際住附近的網友也現身說法，「住附近也不會常去啊」、「我住走路五分鐘距離一年去沒3次」、「我離costco只有10分鐘距離我都懶的去了」、「公司在costco旁，都懶得進去了」、「說真的住附近也沒什麼用，還不是要開車載買的東西」、「我走路3分鐘還是開車去載啊…幹嘛虐待自己」、「離costco近不如離全聯近」。