今年超商福袋為何滯銷？ 網轟：根本在清庫存

許多超商都會在年前推出各種福袋，希望趁年節將近吸引消費者購買，沒想到有網友卻發現目前仍有許多福袋擺在超商門外，店員不得不對消費者加強促銷，因此好奇福袋的出現究竟是否為「廠商發現可以清庫存」，引起網友議論。

一名網友在PTT八卦版發文，表示自己路過好幾間超商，發現外面擺了好幾層紙箱裝福袋，且店員也用各種方式強烈促銷，與往年買氣嚇嚇叫的狀況截然不同。

該名網友質疑，是否為超商發現「福袋可以清庫存」，導致「殺雞取卵太誇張」，且目前「可以敲的盤子破的差不多」，而使得現在出現CP值比海平面還要低的狀況。

許多網友留言認為現在福袋確實沒有買的必要，表示「買那個幹嘛...」、「台灣福袋算了吧，學學日本福袋，給的東西價值要150-200%吧，台灣就是用來清庫存的」、「花錢買用不到的庫存品」、「被騙好幾年，總該清醒了」、「把出清商品拿來做福袋」。

也有網友在看完Youtuber開箱後滅火，選擇不買，表示「一堆Youtuber開箱出來都垃圾」、「看完Youtuber開箱就滅火+1」、「現在大家買新商品都會先看開箱文，老人家不買、年輕人又騙不到」、「放一堆垃圾還敢請Youtuber開箱自爆」、「太多人開箱幫滅火」。