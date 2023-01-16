報電話落伍了！他勸超商會員改用APP 結帳、集點一鍵解決

超商會員如欲累積點數，需要刷會員APP或是提供手機號碼，近日就有網友抱怨，為何全聯福利中心全面取消報手機機制，改用刷會員APP，但超商卻遲遲未跟上，仍沿用報電話的舊方法，令他好奇背後是否有其他考量。

有網友在PTT發文討論，他指出目前超商皆維持會員要報電話的方式，為何不像全聯已經全面改為刷APP條碼，報電話不僅效率較低，還容易發生客人口齒不清、記錯電話、店員打錯或被後方顧客偷聽等問題，讓他不解問，「超商怎麼不取消會員報電話？」

貼文一出，網友底下回應意見分歧，有人認為報電話確實應該被淘汰，「報電話真的蠻蠢的」、「全聯老人更多都成功了」、「台灣人排斥APP，害怕個資被盜，卻願意在大庭廣眾下大聲唸出自己的電話號碼，真是奇怪」。

也有人指出超商難處，「口齒不清也比三寶開個APP開到天荒地老好吧」、「其實，電話號碼對某些人來說是最直接簡單的，你要他們用APP才是浪費別人時間」、「帶一堆卡片、裝一堆APP的才是真蠢貨」。

更有人建議，最省時的辦法就是行動支付直接綁發票載具和超商會員，如此一來，只要刷一次條碼，就能一舉完成付款、取發票和累積超商點數3件事，「會員跟發票載具都綁Line pay什麼都不用報，只要刷一下通通解決」、「我刷街口只要一個條碼，付款+發票載具+會員集點都有」、「支付都能綁載具跟會員，不用分開刷」。