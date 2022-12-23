只有冬季才賣！好市多日式草莓大福CP值高 網友提1隱憂

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常生活用品和生鮮蔬果，業者還會依照不同季節推出限時商品。昨（22）日一名粉專管理員在臉書上發文，分享好市多的「日式草莓大福」，而貼文曝光後也掀起討論，有網友提出這項商品的1隱憂。

昨日一名管理員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，表示「日式草莓大福」再次上架了，大福裡面有紅豆沙配上冰冰又有水分的新鮮草莓，整體吃起來不會太乾，而且這是每年冬季才會出現的限時商品。從照片中可以看見，紅色盒子裡面裝著12顆白白胖胖的大福，賣相相當可口，一盒的售價為329元。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「12顆329元，還都這麼大顆，很可以耶」、「昨晚在新莊店買，裡面的草莓超香的」、「我最喜歡吃這個了」、「每年必吃，覺得比日本還好吃」、「希望有6顆裝的比較沒壓力」、「吃來吃去還是好市多的大福CP值最高」、「太多顆了啦，之前硬著頭皮買了一次，吃到好辛苦」、「吃一顆就好飽，要放冷凍慢慢吃」。

也有網友提到1隱憂，「會很想買，可是之前頻頻有人說草莓發霉，而且是包在裡面，要吃的人心臟要很大顆…」、「草莓沒發霉嗎？看過發霉的商品後，對好市多草莓產品都會有恐懼啊」、「買回家記得先切開檢查是否有額外加料」、「我猜又會掀起一波發霉熱潮」。