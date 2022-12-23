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好市多「車用脫困滅火棒」能保命？ 內行人教逃難時正確用法

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買了好市多的「車用脫困滅火棒」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO買了好市多的「車用脫困滅火棒」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有生鮮蔬果類，還有一些有趣的生活小物。日前一名男網友在臉書上發文，分享好市多一款「車用脫困滅火棒」，而貼文曝光後也掀起討論，有內行人解惑該商品的正確用法。

日前一名男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，他提到前陣子在高速公路看到一台車直接燒起來，當下就深深被嚇到。後來在好市多線上熱賣商品區看到一款「車用脫困滅火棒」，下單後兩天就收到了。原PO開箱後覺得質感不錯，有設計固定支架，不會在車內滾來滾去，還有二氧化碳滅火藥劑、割斷安全帶和擊破車窗功能，「突然覺得，過年送這好像也挺好的，誰會跟我送一樣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒想到有和我同樣想法的人，也會買一支放在車上，我當初看了很多種，最後還是選擇有保障的，不怕沒用到，只怕沒得用，為了全家安全，有準備有保庇」、「這個東西不錯啊，放駕駛座以備不時之需」、「可以固定還不錯，我之前一個車用滅火器，滾到頭壞了」、「看完美劇《緊急呼救》，我也有買車窗擊破器」。

也有網友認為這款商品沒什麼用，「這個假如可以滅了正在起火的汽車，那機率大概是0%，這東西看不出來有啥用處」、「發生火警的時候會掏出這支的人也是很可愛…」、「這麼小劑量的滅火器只是裝飾品…真的燒起來完全起不了作用」、「首先要收好在車內，然後緊急的時候又要在幾秒內找到它，有這時間？」、「太小了，車子有問題就快速停放在安全的地方，趕快下車逃生比較重要」。

有內行人解惑正確用法，「這產品是給你救命用的，不是拿來救車子啊！破窗、割安全帶，在危急時都是很實用的功能，至於滅火器也許是給你噴在附近避免引火上身，說拿去噴車子一點都不夠用是怎麼回事，一堆人搞不清楚狀況，邏輯非常有問題」。

好市多 Costco

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