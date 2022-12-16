可可結合漢堡！超商這款牛肉堡引目光 眾人品嚐後曝口感
台灣超商林立，不僅服務多樣化，所販售的商品眾多，而且隨時都會推出新產品供民眾嚐鮮。一名網友日前到全家超商看到一款新上市的漢堡，不同於平常所見到的漢堡，這款商品竟然和可可結合在一起，貼文也引來不少品嚐過的鄉民分享心得。
原PO在Dcard貼出照片並寫道，日前到全家超商買東西時看到一堆巧克力系列的商品，其中有一款漢堡叫做「可可燒烤牛肉堡」，特殊的口味結合吸引了原PO的目光。
不僅原PO好奇，還有其他網友也發文分享這款商品的味道，他說以前高中熱食部曾賣過草莓排骨飯，從那之後就沒看過名字這麼獵奇的食物了。他說這款漢堡聞起來有可可味，但吃起來沒有，因為都被燒烤醬蓋過去，「中間有夾三四根洋蔥，整體醬味偏重偏鹹」。
有人覺得不難吃但味道普通，「巧克力味蠻明顯的，不過不會甜，燒烤醬的味道還是比較明顯，不會很怪但也就普普」、「我覺得還不錯，但也沒有特別，有少量洋蔥」、「剛剛買宵夜覺得很酷就買來吃，真的蠻普的，我會選香雞蛋堡」、「普通，比較燒烤，巧克力不會很甜」。
但也有網友吃過後覺得不愛，「頗鹹」、「我覺得吃起來超怪，是鹹的巧克力，真的想吃的話嚐鮮就好，不會回購」、「我覺得不符合我的期待，因為裡面不是甜的巧克力醬，是偏鹹然後帶巧克力味的烤肉醬…我自己是覺得沒有到很好吃」。
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