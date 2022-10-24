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好市多披薩「客製化」服務沒了 忠實粉崩潰：都買20多年了

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有網友分享，在好市多買到「客製化披薩」，將披薩中的火腿全換成鳳梨，兩周後，有網友正要買披薩時，卻發現已經不提供客製化了，令他不禁難過。示意圖／ingimage
近期有網友分享，在好市多買到「客製化披薩」，將披薩中的火腿全換成鳳梨，兩周後，有網友正要買披薩時，卻發現已經不提供客製化了，令他不禁難過。示意圖／ingimage

美式賣場好市多有不少琳瑯滿目的商品，熟食區的餐點也相當受歡迎。近期有網友分享，在好市多買到「客製化的夏威夷披薩」，他請店員將披薩中的火腿全換成鳳梨，吸引一萬名網友按讚。兩周後，有網友正要買披薩時，卻發現已經不提供客製化了，令他不禁難過，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」發文，前兩周看到有網友分享好市多「客製化夏威夷披薩」，可要求不加火腿只要鳳梨，並開心po文直呼，「真是佛心」，如今原po要去好市多買披薩時，店員卻表示，不提供客製化了，對於長年在好市多買披薩的原po來說，不禁覺得傷心，此文一出，引起不少網友分析取消客製化的原因。

網友紛紛表示，「既然有員工給了方便小確幸，就感恩高興在心裡就好，上來敲鑼打鼓昭告天下，徒增員工的困擾」、「可能分享後～有太多其它不同的客製要求了…幸好還曾經擁有」、「就是有人拿到特殊服務或是好處不宣揚一番就很痛苦一樣」、「真的要低調一點，如果所有人都要客製化，員工不累死才怪，就因為給了他方便，然後到處廣播炫耀，還特別標記哪一間好市多，結果整到其他員工，然後客人一定又會抱怨為什麼其他人就可以」。

有網友則表示，「說好聽是客製，說不好聽是奧客了喔！（來自服務員的os）」、「天呀，我喜歡只有鳳梨的！孩子最愛」、「要客製化建議去Pizza專賣店買啦，拿坡里、達美樂還是必勝客都會很樂意的…」、「所以有些從開店以來的小確幸，真的不必網上大肆分享看來，以後也買不到半半了！都買了20多年了…」、「這好消息一定要跟義大利朋友分享」。

有網友認為，「客製化取決於在什麼時間點」，若是忙碌到炸的用餐時段，能消化掉現有訂單就很不容易了，當然一切照規矩來，若是閒到發慌的平日早上時段（原則上餐廳這時段都不會預烤太多東西），可能就可以詢問看看。

不過，有網友表示，「可以宣洩情緒，但建議不要過度情緒化，對您來說是少一道程序，對執行的後台人員是很嚴重的困擾」，客製化的商品都該加價出售，與使用成本無關與修改流程有嚴重影響，「因此未加價購買客製化，商家為什麼沒權利拒絕？請了解合理與不合理對應的感受，請合理接受店家的拒絕」。

好市多 Costco

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