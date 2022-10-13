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好市多能客製？她點18吋夏威夷披薩「不要火腿」 網暴動：下次來點

聯合新聞網／ 綜合報導
客人點了只加鳳梨、不加火腿的夏威夷披薩。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
客人點了只加鳳梨、不加火腿的夏威夷披薩。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

台灣人愛逛好市多（Costco），除了琳瑯滿目的各類商品，熟食部各類餐點也頗受歡迎。有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享到在好市多買到「客製化夏威夷披薩」照片，只見披薩上灑滿起司、鳳梨，卻不見火腿，嗨喊：「原來可以這樣！」、「下次也要這樣點！」

美式賣場好市多以「寵客」出名，不但退貨不囉嗦，熟食也是經濟實惠。有網友分享在熟食部點300多元18吋夏威夷大披薩，她問店員「可以不加火腿只要鳳梨嗎？」，收銀回「可以」，十分鐘後她就得到了一份客製化「沒有火腿只有鳳梨」的夏威夷披薩。原po大讚「YA！YA！YA！真是佛心！收銀員還特地過來跟做Pizza的店員確認那是我的。」

客製化披薩讓網友暴動，「可以只要火腿不要鳳梨嗎」、「這樣就變成素食可以吃的」、「感覺義大利人會衝來要求決鬥了」、「能不能要一個沒三色豆的海鮮披薩？」、「感覺小孩很愛」、「猛一看，以為是菜埔蛋」、「密集恐懼症發作」。

有人替店員擔心，「我覺得這個服務員可能會被公司罵，或者是被同事罵，希望不要好心變壞事」、「會不會po完之後，就不能特製了」、「好市多員工要暴動了！是誰搞這種東西XD」、「以後會很多客製的披薩」。

也有網友表示曾經要求客製披薩被拒絕，「內湖的好佛心，台中北屯不能客制」、「我也點過總匯不要洋蔥、橄欖，結果聽到員工說太挑食了吧！而且超大聲」、「汐止店說總匯不能特製耶！人家就不敢吃青椒嘛！」、「要求番茄醬減半被拒，高雄中華店」。

好市多 鳳梨

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