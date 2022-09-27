全聯推「全支付」讓排隊時間變長 網共鳴：有夠拖時間

現在線上支付很方便，只要用手機就能輕鬆付款，知名連鎖超市全聯日前推出了「全支付」功能，雖然原本想要方便民眾支付，但卻有顧客抱怨「改版後讓結帳時間變久了，因為店員都要教長輩怎麼用」，引發網友共鳴直呼「我今天也遇到了，真的有夠拖時間！」

一名網友在PTT以「全聯結帳升級全支付的人，真的很煩」為題，指出前陣子全聯改成全支付功能，結帳的店員也都會熱心教導顧客怎麼升級，而且一教就是教5分鐘，如果遇到不太會使用手機的長輩，可能店員的教學時間就會更久。

他接著指出，可是店員教導時間變長，而且櫃檯只有一、兩位結帳時，都會讓排在後面的人等到火大，原PO有次氣到跟店員表示「可以幫我先結帳嗎？」沒想到店員10秒內就結帳完畢，讓他怒稱「我前面等了5分鐘，到底在幹嘛？」

此文一出，引發網友共鳴，有人表示「我剛剛也遇到後面排超多人，但有一個阿婆就問店員怎麼弄，然後店員就慢慢講」、「全支付必須實名，所以麻煩很多，拜託取消這個推銷好嗎？」、「我家這邊直接開了一個專門處理全支付的，結帳大家都順好多」、「全支付難用，沒綁會員不能付全聯，錢不夠不能用現金」、「我是還在店裡逛，店員就走過來推，氣到最近都不去全聯」。

但也有網友幫店員緩頰，指出「收銀員也是被公司逼的」、「基層員工都是被教導要這樣對顧客的」、「我全聯的朋友也說有業績壓力，請大家幫他辦全支付」、「這就跟幾年前下載PXPAY一樣的狀況，努力衝會員數」、「朋友說他們店的業績要求是一天40個，會這樣教學可以理解」、「如果不教那些奧客，等一下又在那邊鬧」。