他好市多買酒發現「貴腐」兩字被塗黑 網一招教分辨「類貴腐酒」

對於各式酒品每人皆有不同的喜好，有民眾在知名美式賣場好市多（Costco）購買「貴腐酒」，回家後卻發現瓶身商標的「貴腐」二字遭賣方塗黑，不清楚原因就上網發問。有熱心網友回覆表示，瓶身包裝英文標示「Szamorodni」中文譯為「類貴腐甜酒」，因國情不同，此釀法在台灣不算是「貴腐」酒，也因此可以透過英文標示來辨認。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，興高采烈去好事多買了貴腐酒，結果回家後卻發現「貴腐」兩個字被塗掉了！他回憶，購買當下現場銷售人員一直推薦說貴腐酒必買不要錯過，並質疑「那塗掉的概念是什麼？」

有網友解釋，若瓶上包裝英文寫「Szamorodni」，意思為自然而然的（as grown），此種釀法中文翻成「類貴腐甜酒」，就是把貴腐葡萄跟一般葡萄一起釀造，沒有分3P、5P、6P的等級，也沒有特別把貴腐葡萄特別挑出來，可說是有貴腐葡萄味道的甜酒，但是同樣的釀造方法在法國就算是貴腐酒，且不同國家的貴腐風味不盡相同。

此款甜白酒商品廣告右上角標有「Szamorodn」字樣，中文翻譯為「類貴腐甜酒」。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說

其他網友紛紛表示，「售價699不可能是貴腐，應該是同酒莊，一般葡萄釀的白葡萄酒」、「應該是貴腐菌發酵不足，只能算甜白酒的等級」、「低於一千以下的頂多是類貴腐，好的貴腐基本台灣進口都要兩千以上」、「因為不到貴腐的標準，只能算甜白酒」、「退掉就好了，通常這種半詐騙的行為，我都是退掉」、「就是炊粉裝米粉」。

貴腐甜白酒，又名貴腐酒，是使用被貴腐菌（Noble Rot）感染的白葡萄釀造的葡萄酒，貴腐菌帶有特殊風味，貴腐酒的特色是糖份的比例非常高，味道很甜美，被認為是頂級的甜白葡萄酒之一。

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