超商關東煮最好吃品項？PTT狂推這2種：吸滿湯最讚

超商關東煮相當方便，不只能當正餐，也適合解決嘴饞的時刻，PTT網友討論「超商關東煮最頂品項」，不少人都喜歡高麗菜捲與豬血糕，且許多網友直言，這兩個品項都要吸滿湯汁才好吃，如「泡爛的米血」、「吸滿湯汁的菜捲」。

有網友在PTT發文表示，最近超商關東煮有打折活動，雖然沒有到非常好吃，但因為天氣太熱，中午還得開會，沒時間外出買午餐，只好買關東煮解決午餐。

該網友表示，「我想吃貢丸，挑了半天，結果那顆是虱目魚丸，店員真厲害，怎麼都看得出來？最好吃的可能是超貴的野燒竹輪跟高麗菜捲吧，大家覺得最頂是那個品項？」

其他網友紛紛留言「最喜歡吃一個福袋配一個米血跟一個菜頭」、「鍋底的豬血糕」、「重烘焙米血」、「吸滿湯汁的高麗菜捲」、「米血、菜捲」、「高麗菜捲、玉米」、「報廢米血最讚」、「泡爛的米血糕」、「有一個很像蟹肉棒但是是Q的那個」。

不過也有網友提醒，「除了原型食物（玉米、菜頭）其他都蠻恐怖的，去查一下製作過程就知道」、「這種食物還是不要吃太多，不太健康」。