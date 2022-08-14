純喫茶飲料「王者口味」曝光 內行人大讚：同價格帶無對手

台灣的飲料種類相當多，不僅有手搖飲店，連超商內都有販售上百項的飲品，其中「純喫茶」更是有名，因為不僅價格平價，口味選擇也很多。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「純喫茶之王是哪一種口味？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT以「純喫茶之王是哪一種口味」為題發文，原PO透露純喫茶上市超過20年，從最原始的紅茶和綠茶，陸續加入了日式無糖綠茶、烏龍青茶、檸檬紅茶、檸檬綠茶、鮮柚綠茶等等。對此，原PO好奇在貼文的最後詢問大家，「屹立不搖的化工純喫茶，當中堪稱為王者的是哪一種口味呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「紅茶吧」、「紅茶，同價格帶無對手」、「紅茶添加物最少」、「紅茶！加牛奶超棒」、「紅茶最好喝」、「純喫紅加全脂鮮乳7:3，贏過市售所有瓶裝奶茶類飲料跟大部份手搖飲」。

另外，也有網友推薦其他口味，「化學柚茶好喝」、「烏龍青啊！為啥超商很難買到這個」、「配飯會想買烏龍綠」、「無糖綠可以」、「化工柚綠不錯」、「無糖綠，台灣唯一的良心」。