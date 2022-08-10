他逛好市多聽聲音秒買「這1物」 網一看怕爆：鄰居會氣瘋

好市多賣場商品多元又常常有優惠活動，是不少家庭每月必去的地方。一名網友在逛好市多賣場時，聽到鋁製風鈴的聲音後，覺得相當悅耳，於是決定掛在自家院子中，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他逛好多賣場時，頻頻聽到風鈴聲，覺得聲音悅耳相當療癒，於是決定買一組「鋁製風鈴」回家，回家後他掛在自家院子陽台的掛鉤上還拍下影片，「有院子有掛鉤的太建議買一個了」。

網友紛紛表示，「不同材質的風鈴掛不同方位，不然適得其反」、「半夜聽真的很恐怖」、「聲音很棒！但是總覺得帶回家會很恐懼」、「我在賣場聽到，一直以為賣場內有法會⋯」、「農曆七月會買它的人應該少很多」、「其實金屬風鈴聽起來滿陰森恐怖的」、「最喜歡的風鈴還是竹製的，咚咚咚的很療癒，聲音的傳透性不強，站遠一點就聽不太到了，很適合坐在陽台或靠在窗台耍廢用」。

其中，有一位網友表示，很忌諱金屬的風鈴，不是招陰的問題，最主要是金屬撞擊的聲音穿透性極強，容易影響人的思緒，思緒一旦混亂，精神狀況就會被影響，「影片裡只有短短幾秒，聽起來確實悠揚，若連續一直這樣，再清脆悅耳動聽的聲音都會變成一種折磨～」。

有網友則表示，風大時可能會很吵，甚至吵到鄰居，「聲音很棒，但是風大的夜裡就得乖乖起床，把風鈴用橡皮筋紮起來⋯」、「除了有院子，可能還要住的很偏僻才行」、「根本魔音傳腦，之前鄰居掛了一個類似的，尤其農曆七月聽到真是感覺涼颼颼的...」、「這個晚上要起風，鄰居應該會氣瘋」、「白天還可以接受，晚上夜深人靜的太擾人」、「我的鄰居有掛，每天在心裡詛咒他」、「我超討厭這種有回音的東西，可以說是恐懼的程度，如果真有人掛我一定客訴報警」、「期待它在颱風吹拂下演奏出瘋狂的交響樂…」。

有網友則認為，聲音很療癒，「這個聲音真的好美，昨天在福田農場也有，當風吹來聲音好好聽」、「這一組的聲音真的很好聽，幼兒園女兒也停下來聽，靠近一點會有共鳴的感覺」、「很好聽呀日本人家裡夏天都會掛風鈴，沒有任何問題，這世上人比鬼可怕」、「聲音聽起來很療癒」。