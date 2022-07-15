快訊

全聯併大潤發 公平會添「但書」有條件通過

政院拍板！薛瑞元接任衛福部長 王必勝接指揮中心指揮官

躲天花板頻冷笑…南投槍手稱「甘願了」 讓警不寒而慄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買好市多豬腳沒拿「這物」虧爆 網驚覺：買10幾次都不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
很多網友都不知道好市多豬腳有芥末醬可以拿。記者劉學聖攝影／報系資料照
很多網友都不知道好市多豬腳有芥末醬可以拿。記者劉學聖攝影／報系資料照

好市多品項多元，生活用品或飲料美食應有盡有。日前網友發文提到，她身為好市多豬腳的鐵粉，最近和結帳阿姨聊天，才發現好市多的豬腳有附贈芥末沾醬，讓她驚呼：「真是白活了我」。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前她在好市多結帳時，遇到一位熱情的結帳阿姨，一邊結帳還邊和她寒暄。結到德國豬腳時，阿姨隨口問：「啊妳有拿醬嗎？」她還一頭霧水的詢問是什麼醬，阿姨說：「就是沾德國豬腳的芥末醬啊，沾那個很好吃捏」。

這時原PO才知道原來德國豬腳的架子上就有放芥末醬，供顧客取用。她先前還為了德國豬腳，買了罐芥末醬放在家裡，原PO大嘆：「我真的驚呆了！我身為德國豬腳的鐵粉，很常在買，但居然不知道現場有芥末醬可以拿耶！」

其他網友們留言表示，「99%的人都不知道有醬！代表沒有每一家都有，不然就是放很高沒人發現。我買了十幾次了，也從不知道有醬這個東西…」、「買過也不知道+1，現在知道了感謝」、「烤雞也有胡椒鹽可以拿，我也是去很多次了才發現」、「就在放烤雞德豬的架上，有一個鐵盒一格黃芥末包，一個胡椒粉包」。

好市多 Costco

延伸閱讀

小象掉進洞出不來 母象心急跪地昏厥！2人幫CPR終甦醒

日職／追平傳奇江夏豐成就 阪神左投暌違53年連兩戰完封巨人

日本暴走族都變大叔團？成員透露「圓年輕時的夢」被抓還很光榮

國旅優惠今開跑！他驚覺「飯店趁機漲價」：扣完補助還更貴

相關新聞

買好市多豬腳沒拿「這物」虧爆 網驚覺：買10幾次都不知道

好市多品項多元，生活用品或飲料美食應有盡有。日前網友發文提到，她身為好市多豬腳的鐵粉，最近和結帳阿姨聊天，才發現好市多的豬腳有附贈芥末沾醬，讓她驚呼：「真是白活了我」。

7-11多出「紅色吧台」 店員又解鎖新技能

超商員工工作繁雜，不僅要協助顧客結帳、取貨、繳費、影印、郵寄等事項，現在連製作咖啡、珍奶、冰淇淋等都得樣樣精通。近日就有網友發現在7-ELEVEN內有新的紅色吧台進駐，並稱店員又將解鎖一樣新技能，該則貼文引起廣泛討論，更有不少網友出聲為店員的海量工作抱不平。

他質疑好市多白T改「省錢作法」 內行搖頭：工廠欲哭無淚

好市多推出的不少產品總能吸引大眾目光，日前網友買了件白色T恤，卻發現車線方式和三年前購買的同款商品不同，不禁質疑是否和物價上揚有關。

任性沒話說！澎湖全聯「大到可以停貨輪」 在地人：當百貨公司在逛

澎湖的全聯有多大？一名網友PO照分享澎湖某分店的停車場，驚呼「根本大到可以停一艘貨輪了」，許多網友看了不禁讚嘆，「果然地大就可以任性！」 有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO照分享「澎湖

光南靠1強項穩撐27年！「這家」文具連鎖好感度略勝它

隨著科技、電子產品越來越進步，傳統文具店、書局日漸式微而紛紛關店。近日，有網友注意到早期從販售唱片、文具、書籍起家的光南，成立至今，店面已幾乎沒賣書改賣各種小家電，但仍很少有倒閉消息傳出，讓原PO相當好奇，「光南的賣點是什麼？」

他直呼「誰去IKEA能不吃霜淇淋」 網友掀兩派論戰

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，不僅販售多樣化的平價傢俱，連美食餐廳販賣的熱狗堡、炸雞翅、肉丸、霜淇淋等等，都受到不少人的喜愛。日前一名網友在網路上發文，透露自己每次去逛IKEA都一定要吃霜淇淋，因此詢問大家「真的有人去IKEA不吃霜淇淋？」而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。