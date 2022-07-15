買好市多豬腳沒拿「這物」虧爆 網驚覺：買10幾次都不知道

好市多品項多元，生活用品或飲料美食應有盡有。日前網友發文提到，她身為好市多豬腳的鐵粉，最近和結帳阿姨聊天，才發現好市多的豬腳有附贈芥末沾醬，讓她驚呼：「真是白活了我」。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前她在好市多結帳時，遇到一位熱情的結帳阿姨，一邊結帳還邊和她寒暄。結到德國豬腳時，阿姨隨口問：「啊妳有拿醬嗎？」她還一頭霧水的詢問是什麼醬，阿姨說：「就是沾德國豬腳的芥末醬啊，沾那個很好吃捏」。

這時原PO才知道原來德國豬腳的架子上就有放芥末醬，供顧客取用。她先前還為了德國豬腳，買了罐芥末醬放在家裡，原PO大嘆：「我真的驚呆了！我身為德國豬腳的鐵粉，很常在買，但居然不知道現場有芥末醬可以拿耶！」

其他網友們留言表示，「99%的人都不知道有醬！代表沒有每一家都有，不然就是放很高沒人發現。我買了十幾次了，也從不知道有醬這個東西…」、「買過也不知道+1，現在知道了感謝」、「烤雞也有胡椒鹽可以拿，我也是去很多次了才發現」、「就在放烤雞德豬的架上，有一個鐵盒一格黃芥末包，一個胡椒粉包」。